Athlétisme : pourquoi le record du marathon de Ruth Chepngetich n’a-t-il pas été retiré après sa suspension pour dopage ?

La Kényane Ruth Chepngetich a récemment été suspendue trois ans à la suite d'un contrôle positif à l'hydrochlorothiazide. Mais son record du monde du marathon n’a pas été retiré.

Une décision surprenante. Ruth Chepngetich, qui a été suspendue à la suite d'un contrôle positif à l'hydrochlorothiazide, un diurétique interdit, n’a pas vu son record du monde du marathon, établi en octobre 2024 à Chicago (2h09mn56 sec) être annulé.

La raison ? Les performances de l’athlète kényane de 31 ans, antérieures à la date du prélèvement, réalisé en mars 2025, ne peuvent pas être remises en cause.

«il y a beaucoup de frustrations»

Ce qui n’a pas vraiment plu au président de la fédération internationale d'athlétisme, Sebastian Coe, qui s'est dit «frustré» mercredi que le record du monde du marathon de la Kényane Ruth Chepngetich, suspendue trois ans pour dopage, ne puisse lui être retiré.

«Je partage votre frustration mais je ne suis pas avocat», a dit le patron de World Athletics mardi lors d'une visioconférence dressant le bilan de l'année. «Il y a bien sûr des difficultés juridiques car la seule charge de la preuve ne peut être qu'un test positif et/ou le fait établi qu'une infraction aux règles sur le dopage a été commise au moment où la performance a été réalisée.»

«Bien sûr il y a beaucoup de frustrations et je partage ce sentiment», a-t-il insisté, tout en soulignant la difficulté à établir «rétrospectivement et de manière catégorique» qu'une performance a été réalisée en utilisant des substances prohibées.