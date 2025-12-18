Football : pourquoi Dimitri Payet pourrait-il décrocher le premier titre de sa carrière en étant sans club ?

A 38 ans et actuellement sans club, depuis son départ de Vasco da Gama en mai dernier, Dimitri Payet pourrait décrocher le tout premier titre de sa carrière avec la Coupe du Brésil.

Mieux vaut tard que jamais ? C’est peut-être ce que va se dire Dimitri Payet. A 38 ans, l’ancien joueur de l’OM n’a jamais conquis le moindre trophée durant sa carrière et son palmarès est toujours vierge. Mais alors qu’il est actuellement sans club, depuis son départ de Vasco da Gama en mai dernier, l’ancien international français pourrait décrocher, ce week-end, son tout premier titre. Comment ? Avec la Coupe du Brésil dont la finale oppose Vasco da Gama au Corinthians.

32 minutes jouées en Coupe du Brésil

Alors que les équipes se sont quitté sur un match nul à l’aller (0-0), avant de retrouver dimanche soir pour le match retour, le Réunionnais a quelque peu contribué au parcours de la formation brésilienne. Il est en effet entré en jeu lors des deux premiers matchs contre l’Uniao Rondonopolis (D5, 3-0) puis Nova Iguaçu-RJ (D4, 3-0).

Et s’il n’a joué que douze minutes puis à peine vingt minutes, c’est suffisant pour voir son nom être inscrit au palmarès. Même s’il n’est plus au club, après avoir fait l’objet d’une plainte de son ancienne maitresse puis avoir été mis en examen pour «violences physiques et psychologiques».

Mais tout reste à faire entre les deux équipes, qui enchaînent les contre-performances depuis plus d’un mois, sur la pelouse du Sao Januario, où le Corinhtians s’est imposé, en août dernier, en championnat (2-3).