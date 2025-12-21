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MMA : le terrifiant KO subi par un ancien vice-champion du monde de saut à la perche (vidéo)

Le combat a eu lieu lors du KSW en Pologne. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Ancien vice-champion du monde de perche, Piotr Lisek, pratique également le MMA. Ce samedi soir, il a subi un terrible KO lors du KSW en Pologne.

A défaut de s’envoler, il a été couché. Le perchiste polonais Piotr Lisek, toujours en activité, a disputé samedi soir son deuxième combat de MMA qu’il pratique également. Lors de cet événement organisé par le KSW, la ligue polonaise dans laquelle évolue le Français Salahdine Parnasse, l’athlète a été battu dès le premier round.

Celui qui a terminé 13e aux derniers Mondiaux d’athlétisme, a été largement battu par son compatriote Adam Josef en subissant un KO dévastateur.

Le combattant de 33 ans a d’abord reçu un crochet du gauche, puis un uppercut, un nouveau crochet, encore un uppercut et enfin un coup de genou pour finir au sol.

Morgan Charrière a été mis KO dès le 1er round par son adversaire.
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«Court mais intense ! Merci d’avoir été là avec moi, merci de comprendre mon caractère de combattant, a écrit Piotr Lisek sur Instagram. La prochaine fois, je demanderai plus de trois semaines de préparation.»

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