UFC Vegas 112 : le terrible KO subi par le Français Morgan Charrière dès le 1er round

Opposé au Brésilien Melquizael Costa, dans la nuit de samedi à dimanche, à l’UFC Vegas 112, le Français Morgan Charrière a été mis KO dès le 1er round par un terrible high kick.

Un KO aussi dévastateur qu’expéditif. Pour son retour dans la cage, dans la nuit de samedi à dimanche, à l’UFC Vegas 112, Morgan Charrière (30 ans) a subi la loi de Melquizael Costa dès le 1er round. Après seulement une minute et dix secondes de combat, le Français a été éteint par un terrible high kick de son adversaire.

😱 C'est terrible le coup de pied@MelkCostaCauthy s'impose par KO au premier round



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Tombé à la renverse et allongé dans l’octogone, «The Last Pirate», comme il est surnommé, a eu besoin de plusieurs secondes pour retrouver ses esprits et encaisser cette douloureuse défaite, sa première par KO en 34 combats (21 victoires, 12 défaites, 1 nul). Melquizael Costa a lui célébré son succès retentissant au milieu de la cage et enchaîné une 5e victoire consécutive, le 4e cette année, frappant un grand coup dans la catégorie des -66kg.

Avec ce cinglant revers, tout juste cinq mois après sa victoire et son KO infligé à Nate Landwehr, Morgan Charrière a manqué une occasion de se rapprocher du top 15. Au contraire de Melquizael Costa qui a à nouveau marqué les esprits, tout en s'affirmant comme un sérieux outsider chez les poids plume.