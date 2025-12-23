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«Son nom est lourd à porter» : Riyad Mahrez se prononce sur l’intégration de Luca Zidane avec l’Algérie

Riyad Mahrez rêve de remporter une nouvelle CAN avec l'Algérie. [BackpagePix / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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A la veille du premier match de l’Algérie à la CAN 2025, Riyad Mahrez a évoqué, ce mardi en conférence de presse, l’intégration de Luca Zidane chez les Fennecs.

Il s’est rapidement adapté. Ce mardi devant la presse, à la veille du match Algérie-Soudan à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 à Rabat (Maroc), Riyad Mahrez et Vladimir Petkovic ont parlé de Luca Zidane, fils Zinédine, qui est désormais le gardien de but des Fennecs.

«Luca est comme tout le monde. On l'a bien intégré. C'est un nouveau, il ne se prend pas la tête. Il essaie de se donner à fond pour l'équipe, a assuré le capitaine des Verts, qui évolue désormais à Al-Ahli en Arabie saoudite. Son nom est lourd à porter mais il ne se prend pas la tête.»

Titulaire contre le Soudan ?

De son côté, Vladimir Petkovic, sélectionneur des Verts, n’a pas indiqué si le portier de 27 ans serait titulaire. «Je ne sais pas parce que nous avons encore un jour et un entraînement à faire. Ce ne serait pas correct de vous communiquer la réponse avant de le dire aux joueurs.»

Celui qui porte les couleurs du FC Grenade, en deuxième division espagnole, a disputé son premier match au mois d’octobre lors du succès contre l’Ouganda, synonyme de qualification pour la Coupe du monde 2026.

L'Algérie fera son entrée en lice contre le Soudan avant d'affronter le Burkina Faso et la Guinée équatoriale.
Sur le même sujet Algérie-Soudan, match de la CAN 2025 : à quelle heure et sur quelle chaine ? Lire

Pour rappel, les Algériens affronteront ensuite le Burkina Faso dimanche avant la Guinée Équatoriale, le 31 décembre.

luca zidaneRiyad MahrezCAN 2025AlgérieFootball

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