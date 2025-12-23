Algérie-Soudan, match de la CAN 2025 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Pour son entrée à la CAN 2025, l’Algérie sera opposée, ce mercredi (16h), au Soudan sur la pelouse du stade Prince Moulay Hassan à Rabat.

Une revanche à prendre. Éliminée dès la phase de groupe lors des deux précédentes éditions, sans avoir décroché la moindre victoire, l’Algérie, sacrée en 1990 et 2019, veut effacer ces terribles désillusions lors de cette CAN 2025. Et pour y parvenir, les Fennecs ne devront pas manquer leur entrée en lice, ce mercredi, contre le Soudan sur la pelouse du stade Prince Moulay Hassan à Rabat.

Un adversaire largement à la portée des hommes de Vladimir Petkovic, qui seront notamment emmenés par Riyad Mahrez, Rami Bensebaini ou encore Baghdad Bounedjah. Et si l’Algérie est présentée comme un sérieux prétendant, des doutes entourent cette équipe. Aux Algériens de les lever et de se lancer idéalement.

L’Algérie sera ensuite opposée au Burkina Faso (28 décembre) avant d’affronter la Guinée équatoriale (31 décembre).

Le programme TV

Algérie-Soudan

Mercredi 24 décembre

Match du groupe E de la CAN 2025

A suivre en direct et en intégralité à partir de 16h sur beIN SPORTS 1 (disponible via MyCanal)