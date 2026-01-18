Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

CAN 2025 : combien le Sénégal va-t-il toucher après sa victoire face au Maroc ?

Après une fin de match délirante, le Sénégal a remporté l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des nations après une victoire, en finale, face au Maroc (1-0). Les Sénégalais vont toucher un très beau chèque. [REUTERS/Siphiwe Sibeko]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après une fin de match délirante, le Sénégal a remporté l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des nations après une victoire, en finale, face au Maroc (1-0). Les Sénégalais vont toucher un très beau chèque.

Les Sénégalais vont toucher le jackpot. En plus d’un titre continental, le vainqueur de la CAN 2025, la 35e édition de la Coupe d’Afrique des nations, va empocher la belle somme de 10 millions de dollars (8,5 millions d’euros). 

En 2024 en Côte d'Ivoire, le champion avait touché 7 millions de dollars (5,9 millions d’euros).

Sur le même sujet CAN 2025 : le palmarès complet de la Coupe d’Afrique des nations Lire

La dotation de la CAN 2025

Champion : 10 millions de dollars (8,5 millions d’euros).
Finaliste : 4 millions de dollars (3,4 millions d’euros)
Demi-finale : 2.5 millions de dollars (2,1 millions d’euros)

CAN 2025FootballdotationCoupe d'Afrique des Nations

À suivre aussi

CAN 2025 : 18 supporters sénégalais condamnés en appel à des peines de prison
«Il n'y a rien à cacher»: le président de la CAF rejette les accusations de corruption du Sénégal après le fiasco de la CAN
Football : le président de la CAF «respectera» la décision du tribunal arbitral du sport dans le litige Maroc-Sénégal pour la CAN 2025

Ailleurs sur le web

Dernières actualités