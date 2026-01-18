CAN 2025 : combien le Sénégal va-t-il toucher après sa victoire face au Maroc ?

Après une fin de match délirante, le Sénégal a remporté l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des nations après une victoire, en finale, face au Maroc (1-0). Les Sénégalais vont toucher un très beau chèque.

Les Sénégalais vont toucher le jackpot. En plus d’un titre continental, le vainqueur de la CAN 2025, la 35e édition de la Coupe d’Afrique des nations, va empocher la belle somme de 10 millions de dollars (8,5 millions d’euros).

En 2024 en Côte d'Ivoire, le champion avait touché 7 millions de dollars (5,9 millions d’euros).

La dotation de la CAN 2025

Champion : 10 millions de dollars (8,5 millions d’euros).

Finaliste : 4 millions de dollars (3,4 millions d’euros)

Demi-finale : 2.5 millions de dollars (2,1 millions d’euros)