CAN 2025 : les résultats complets de la compétition

Le Sénégal a remporté la finale de la Coupe d'Afrique des nations de football, ce dimanche 18 janvier, en battant le Maroc (1-0) grâce à un but de Pape Gueye lors des prolongations.
Phase de groupes
Dimanche 21 décembre
Maroc-Comores : 2-0
Lundi 22 décembre
Mali-Zambie : 1-1
Afrique du Sud-Angola : 2-1
Égypte-Zimbabwe : 2-1
Mardi 23 décembre
RD Congo-Bénin : 1-0
Sénégal-Botswana : 3-0
Nigeria-Tanzanie : 2-1
Tunisie-Ouganda : 3-1
Mercredi 24 décembre
Burkina Faso-Guinée équatoriale : 2-1
Algérie-Soudan : 3-0
Côte d’Ivoire-Mozambique : 1-0
Cameroun-Gabon : 1-0
Vendredi 26 décembre
Angola-Zimbabwe : 1-1
Égypte-Afrique du Sud : 1-0
Zambie-Comores : 0-0
Maroc-Mali : 1-1
Samedi 27 décembre
Bénin-Botswana : 1-0
Sénégal-RD Congo : 1-1
Ouganda-Tanzanie : 1-1
Nigeria-Tunisie : 3-2
Dimanche 28 décembre
Gabon-Mozambique : 2-3
Guinée équatoriale-Soudan : 0-1
Algérie-Burkina Faso : 1-0
Côte d’Ivoire-Cameroun : 1-1
Lundi 29 décembre
Angola-Égypte : 0-0
Zimbabwe-Afrique du Sud : 2-3
Zambie-Maroc : 0-3
Comores-Mali : 0-0
Mardi 30 décembre
Ouganda-Nigeria : 1-3
Tanzanie-Tunisie : 1-1
Bénin-Sénégal : 0-3
Botswana-RD Congo : 0-3
Mercredi 31 décembre
Guinée équatoriale-Algérie : 1-3
Soudan-Burkina Faso : 0-2
Gabon-Côte d’Ivoire : 2-3
Mozambique-Cameroun : 1-2
Huitièmes de finale
Samedi 3 janvier
Sénégal-Soudan : 3-1
Mali-Tunisie : 1-1 (3 tab 2)
Dimanche 4 janvier
Maroc-Tanzanie : 1-0
Afrique du Sud-Cameroun : 1-2
Lundi 5 janvier
Egypte-Bénin : 3-1 a.p.
Nigeria-Mozambique : 4-0
Mardi 6 janvier
Algérie-RD Congo : 1-0 a.p.
Côte d'Ivoire-Burkina Faso : 3-0
Quarts de finale
Vendredi 9 janvier
Sénégal-Mali : 1-0
Maroc-Cameroun : 2-0
Samedi 10 janvier
Algérie-Nigeria : 0-2
Egypte-Côte d'Ivoire : 3-2
Demi-finales
Mercredi 14 janvier
Sénégal-Egypte : 1-0
Maroc-Nigeria : 0-0 (4-2 aux TAB)
Petite finale
Samedi 17 janvier
Egypte - Nigeria 0-0 (2-4 aux TAB)
Finale
Dimanche 18 janvier
Sénégal - Maroc 1-0