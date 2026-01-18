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CAN 2025 : les résultats complets de la compétition

Le Sénégal a remporté la finale de la Coupe d'Afrique des nations de football, ce dimanche 18 janvier, en battant le Maroc (1-0) grâce à un but de Pape Gueye lors des prolongations. [REUTERS/Stringer]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Sénégal a remporté la finale de la Coupe d'Afrique des nations de football, ce dimanche 18 janvier, en battant le Maroc (1-0) grâce à un but de Pape Gueye lors des prolongations. 

Phase de groupes

Dimanche 21 décembre

Maroc-Comores : 2-0

Lundi 22 décembre

Mali-Zambie : 1-1
Afrique du Sud-Angola : 2-1
Égypte-Zimbabwe : 2-1

Mardi 23 décembre

RD Congo-Bénin : 1-0
Sénégal-Botswana : 3-0
Nigeria-Tanzanie : 2-1
Tunisie-Ouganda : 3-1

Mercredi 24 décembre

Burkina Faso-Guinée équatoriale : 2-1 
Algérie-Soudan : 3-0
Côte d’Ivoire-Mozambique : 1-0
Cameroun-Gabon : 1-0

Vendredi 26 décembre

Angola-Zimbabwe : 1-1
Égypte-Afrique du Sud : 1-0
Zambie-Comores : 0-0
Maroc-Mali : 1-1

Samedi 27 décembre

Bénin-Botswana : 1-0
Sénégal-RD Congo : 1-1
Ouganda-Tanzanie : 1-1
Nigeria-Tunisie : 3-2

Dimanche 28 décembre

Gabon-Mozambique : 2-3
Guinée équatoriale-Soudan : 0-1
Algérie-Burkina Faso : 1-0
Côte d’Ivoire-Cameroun : 1-1

Lundi 29 décembre

Angola-Égypte : 0-0
Zimbabwe-Afrique du Sud : 2-3
Zambie-Maroc : 0-3
Comores-Mali : 0-0

Mardi 30 décembre

Ouganda-Nigeria : 1-3
Tanzanie-Tunisie : 1-1
Bénin-Sénégal : 0-3
Botswana-RD Congo : 0-3

Mercredi 31 décembre

Guinée équatoriale-Algérie : 1-3
Soudan-Burkina Faso : 0-2
Gabon-Côte d’Ivoire : 2-3
Mozambique-Cameroun : 1-2

Huitièmes de finale

Samedi 3 janvier

Sénégal-Soudan : 3-1
Mali-Tunisie : 1-1 (3 tab 2)

Dimanche 4 janvier

Maroc-Tanzanie : 1-0
Afrique du Sud-Cameroun : 1-2

Lundi 5 janvier

Egypte-Bénin : 3-1 a.p.
Nigeria-Mozambique : 4-0

Mardi 6 janvier

Algérie-RD Congo : 1-0 a.p.
Côte d'Ivoire-Burkina Faso : 3-0

Quarts de finale

Vendredi 9 janvier

Sénégal-Mali : 1-0
Maroc-Cameroun : 2-0

Samedi 10 janvier

Algérie-Nigeria : 0-2
Egypte-Côte d'Ivoire : 3-2

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Demi-finales

Mercredi 14 janvier

Sénégal-Egypte : 1-0
Maroc-Nigeria : 0-0 (4-2 aux TAB)

Petite finale

Samedi 17 janvier

Egypte - Nigeria 0-0 (2-4 aux TAB)

Finale

Dimanche 18 janvier

Sénégal - Maroc 1-0

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