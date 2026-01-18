CAN 2025 : les résultats complets de la compétition

Le Sénégal a remporté la finale de la Coupe d'Afrique des nations de football, ce dimanche 18 janvier, en battant le Maroc (1-0) grâce à un but de Pape Gueye lors des prolongations.

Phase de groupes

Dimanche 21 décembre

Maroc-Comores : 2-0

Lundi 22 décembre

Mali-Zambie : 1-1

Afrique du Sud-Angola : 2-1

Égypte-Zimbabwe : 2-1

Mardi 23 décembre

RD Congo-Bénin : 1-0

Sénégal-Botswana : 3-0

Nigeria-Tanzanie : 2-1

Tunisie-Ouganda : 3-1

Mercredi 24 décembre

Burkina Faso-Guinée équatoriale : 2-1

Algérie-Soudan : 3-0

Côte d’Ivoire-Mozambique : 1-0

Cameroun-Gabon : 1-0

Vendredi 26 décembre

Angola-Zimbabwe : 1-1

Égypte-Afrique du Sud : 1-0

Zambie-Comores : 0-0

Maroc-Mali : 1-1

Samedi 27 décembre

Bénin-Botswana : 1-0

Sénégal-RD Congo : 1-1

Ouganda-Tanzanie : 1-1

Nigeria-Tunisie : 3-2

Dimanche 28 décembre

Gabon-Mozambique : 2-3

Guinée équatoriale-Soudan : 0-1

Algérie-Burkina Faso : 1-0

Côte d’Ivoire-Cameroun : 1-1

Lundi 29 décembre

Angola-Égypte : 0-0

Zimbabwe-Afrique du Sud : 2-3

Zambie-Maroc : 0-3

Comores-Mali : 0-0

Mardi 30 décembre

Ouganda-Nigeria : 1-3

Tanzanie-Tunisie : 1-1

Bénin-Sénégal : 0-3

Botswana-RD Congo : 0-3

Mercredi 31 décembre

Guinée équatoriale-Algérie : 1-3

Soudan-Burkina Faso : 0-2

Gabon-Côte d’Ivoire : 2-3

Mozambique-Cameroun : 1-2

Huitièmes de finale

Samedi 3 janvier

Sénégal-Soudan : 3-1

Mali-Tunisie : 1-1 (3 tab 2)

Dimanche 4 janvier

Maroc-Tanzanie : 1-0

Afrique du Sud-Cameroun : 1-2

Lundi 5 janvier

Egypte-Bénin : 3-1 a.p.

Nigeria-Mozambique : 4-0

Mardi 6 janvier

Algérie-RD Congo : 1-0 a.p.

Côte d'Ivoire-Burkina Faso : 3-0

Quarts de finale

Vendredi 9 janvier

Sénégal-Mali : 1-0

Maroc-Cameroun : 2-0

Samedi 10 janvier

Algérie-Nigeria : 0-2

Egypte-Côte d'Ivoire : 3-2

Demi-finales

Mercredi 14 janvier

Sénégal-Egypte : 1-0

Maroc-Nigeria : 0-0 (4-2 aux TAB)

Petite finale

Samedi 17 janvier

Egypte - Nigeria 0-0 (2-4 aux TAB)

Finale

Dimanche 18 janvier

Sénégal - Maroc 1-0