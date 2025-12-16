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CAN 2025 : voici les favoris de la compétition, selon les statistiques

La CAN 2025 se déroule au Maroc jusqu'au 18 janvier. [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Ce mardi, le site de statistiques Opta a dévoilé ses favoris pour la Coupe d'Afrique des nations 2025, qui se déroule au Maroc du 21 décembre au 18 janvier.

Qui remportera la CAN 2025 ? Alors que la compétition commence ce dimanche 21 décembre, les statisticiens d’Opta ont dévoilé ce mardi leurs pronostics. Le Maroc, pays hôte de la compétition, est annoncé comme favori à l'image de l'Égypte.

Le royaume chérifien, qui court après une deuxième Coupe d’Afrique des nations après celle de 1976, est en tête des prédictions de victoire en finale, avec 19,1 % de chances de soulever le trophée.

L'Égypte, qui compte le record de titres (7), arrive en deuxième position donc (12,4 %). Le Sénégal, champion 2021 et qui se présente avec une armada (Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye et Sadio Mané), complète le podium des prédictions d'Opta (12,3 %). 

L'Egypte sera emmenée par son capitaine et star de Liverpool, Mohamed Salah.
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Derrière, on retrouve l’Algérie de Riyad Mahrez (12 %), le Nigéria (7,3 %) et la Tunisie 6e (6,8 %). La Côte d’Ivoire, tenante du titre, n’est que septième place des pronostics (6,7 %),

CAN 2025Footballfavoris

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