CAN 2025 : voici les favoris de la compétition, selon les statistiques

Ce mardi, le site de statistiques Opta a dévoilé ses favoris pour la Coupe d'Afrique des nations 2025, qui se déroule au Maroc du 21 décembre au 18 janvier.

Qui remportera la CAN 2025 ? Alors que la compétition commence ce dimanche 21 décembre, les statisticiens d’Opta ont dévoilé ce mardi leurs pronostics. Le Maroc, pays hôte de la compétition, est annoncé comme favori à l'image de l'Égypte.

Le royaume chérifien, qui court après une deuxième Coupe d’Afrique des nations après celle de 1976, est en tête des prédictions de victoire en finale, avec 19,1 % de chances de soulever le trophée.

𝐀𝐅𝐂𝐎𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟓: Opta Supercomputer Predictions 📈



The Africa Cup of Nations begins this week, with hosts Morocco among the sides looking to dethrone reigning champions Côte d’Ivoire.



Here are the Opta supercomputer's pre-tournament projections. pic.twitter.com/ziTgomxRYu — Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 15, 2025

L'Égypte, qui compte le record de titres (7), arrive en deuxième position donc (12,4 %). Le Sénégal, champion 2021 et qui se présente avec une armada (Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye et Sadio Mané), complète le podium des prédictions d'Opta (12,3 %).

Derrière, on retrouve l’Algérie de Riyad Mahrez (12 %), le Nigéria (7,3 %) et la Tunisie 6e (6,8 %). La Côte d’Ivoire, tenante du titre, n’est que septième place des pronostics (6,7 %),