«J’ai les boules» : la terrible déception du Français Nils Allègre privé du podium du super-G des JO 2026 pour trois centièmes

Le Français Nils Allègre a terminé, ce mercredi, à la 4e place du super-G des JO 2026 de Milan-Cortina, à seulement trois centièmes du podium.

Une immense frustration. Parti avec le dossard n°1, Nils Allègre a terminé, ce mercredi, à la 4e place du super-G des JO 2026 de Milan-Cortina, remporté par le Suisse Franjo von Allmen qui a décroché sa 3e médaille d’or après ses sacres en descente et sur le combiné par équipes. Et le Français a échoué à seulement trois petits centièmes du podium et donc de la médaille de bronze finalement revenue au Suisse Marco Odermatt.

❄️#MilanoCortina2026 | 🗣️"Je n'ai pas les centièmes du bon coté... Ma carrière c'est souvent ça. "



🇫🇷 Immense déception pour Nils Allègre, qui est seulement à 3 centièmes du podium du Super-G



Un écart infime qui a laissé un goût amer au skieur tricolore terriblement déçu à l’arrivée. «Je suis fier de moi, mon plan était vraiment clair dans ma tête, j’ai réussi à faire un run sans aucune info. Trois centièmes, c’est… Là j’ai les boules, parce que ma carrière, c’est souvent ça pour le moment», a déclaré, au micro de France Télévisions, Nils Allègre avec la voix tremblotante.

«Il y a des mecs, ils ont toujours les centièmes de leur côté, moi je ne les ai toujours pas du bon côté. Je ne vais pas faire le pleureur, mais voilà. Aujourd’hui, j’ai un mélange de beaucoup de fierté, sur l’ensemble de ma semaine, comment j’ai construit ma saison pour arriver au meilleur niveau ici, et beaucoup de déception», a-t-il ajouté avant de fondre en larmes quelques instants plus tard dans les bras de son ancien coéquipier Johan Clarey.

«C’est très dur à avaler pour le moment. Je me suis senti bien, c’est vraiment un gros run, c’est un des meilleurs skis que je peux produire, c’est le meilleur niveau que je peux donner. (…) C’est la dure réalité du sport de haut niveau, c’est extrêmement dur sportivement. Si je parle bien sportivement, c’est le moment le plus dur de ma carrière», a-t-il affirmé très touché par ce résultat.

Et cette déception s’est ajoutée à celle du combiné par équipes. Lui et Clément Noël avaient dû se contenter de la 5e place à seulement 13 centièmes du podium.