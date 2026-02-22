JO 2026 : le tableau complet des médailles

Alors que les JO 2026 de Milan-Cortina se sont achevés ce dimanche 22 février, la Norvège a terminé en tête du tableau des médailles devant les Etats-Unis et les Pays-Bas. De son côté, la France (6e) a battu son record aux Jeux olympiques d'hiver avec 23 médailles, dont six en or.
|Pays
|Or
|Argent
|Bronze
|Total
|1
|Norvège
|18
|12
|11
|41
|2
|Etats-Unis
|12
|12
|9
|33
|3
|Pays-Bas
|10
|7
|3
|20
|4
|Italie
|10
|6
|14
|30
|5
|Allemagne
|8
|10
|8
|26
|6
|France
|8
|9
|6
|23
|7
|Suède
|8
|6
|4
|18
|8
|Suisse
|6
|9
|8
|23
|9
|Autriche
|5
|8
|5
|18
|10
|Japon
|5
|7
|12
|24
|11
|Canada
|5
|7
|9
|21
|12
|Chine
|5
|4
|6
|15
|13
|Corée du Sud
|3
|4
|3
|10
|14
|Australie
|3
|2
|1
|6
|15
|Grande-Bretagne
|3
|1
|1
|5
|16
|République tchèque
|2
|2
|1
|5
|17
|Slovénie
|2
|1
|1
|4
|18
|Espagne
|1
|0
|2
|3
|19
|Brésil
|1
|0
|0
|1
|-
|Kazakhstan
|1
|0
|0
|1
|21
|Pologne
|0
|3
|1
|4
|22
|Nouvelle-Zélande
|0
|2
|1
|3
|23
|Finlande
|0
|1
|5
|6
|24
|Lettonie
|0
|1
|1
|2
|25
|Danemark
|0
|1
|0
|1
|-
|Estonie
|0
|1
|0
|1
|-
|Géorgie
|0
|1
|0
|1
|28
|Bulgarie
|0
|0
|2
|2
|29
|Belgique
|0
|0
|1
|1