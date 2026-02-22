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JO 2026 : le tableau complet des médailles

La Norvège a terminé en tête du classement des médailles. La Norvège a terminé en tête du classement des médailles. [Hannah McKay / REUTERS]
Par CNEWS
Publié le

Alors que les JO 2026 de Milan-Cortina se sont achevés ce dimanche 22 février, la Norvège a terminé en tête du tableau des médailles devant les Etats-Unis et les Pays-Bas. De son côté, la France (6e) a battu son record aux Jeux olympiques d'hiver avec 23 médailles, dont six en or.

 PaysOrArgentBronzeTotal
1Norvège18121141
2Etats-Unis1212933
3Pays-Bas107320
4Italie1061430
5Allemagne810826
6France89623
7Suède86418
8Suisse69823
9Autriche58518
10Japon571224
11Canada57921
12Chine54615
13Corée du Sud34310
14Australie3216
15Grande-Bretagne3115
16République tchèque2215
17Slovénie2114
18Espagne1023
19Brésil1001
-Kazakhstan1001
21Pologne0314
22Nouvelle-Zélande0213
23Finlande0156
24Lettonie0112
25Danemark0101
-Estonie0101
-Géorgie0101
28Bulgarie0022
29Belgique0011
JO 2026médaillesSport

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