JO 2026 : le tableau complet des médailles

Alors que les JO 2026 de Milan-Cortina se sont achevés ce dimanche 22 février, la Norvège a terminé en tête du tableau des médailles devant les Etats-Unis et les Pays-Bas. De son côté, la France (6e) a battu son record aux Jeux olympiques d'hiver avec 23 médailles, dont six en or.

Pays Or Argent Bronze Total 1 Norvège 18 12 11 41 2 Etats-Unis 12 12 9 33 3 Pays-Bas 10 7 3 20 4 Italie 10 6 14 30 5 Allemagne 8 10 8 26 6 France 8 9 6 23 7 Suède 8 6 4 18 8 Suisse 6 9 8 23 9 Autriche 5 8 5 18 10 Japon 5 7 12 24 11 Canada 5 7 9 21 12 Chine 5 4 6 15 13 Corée du Sud 3 4 3 10 14 Australie 3 2 1 6 15 Grande-Bretagne 3 1 1 5 16 République tchèque 2 2 1 5 17 Slovénie 2 1 1 4 18 Espagne 1 0 2 3 19 Brésil 1 0 0 1 - Kazakhstan 1 0 0 1 21 Pologne 0 3 1 4 22 Nouvelle-Zélande 0 2 1 3 23 Finlande 0 1 5 6 24 Lettonie 0 1 1 2 25 Danemark 0 1 0 1 - Estonie 0 1 0 1 - Géorgie 0 1 0 1 28 Bulgarie 0 0 2 2 29 Belgique 0 0 1 1