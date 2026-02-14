«C'est dur à accepter» : les larmes de Perrine Laffont qui échoue au pied du podium pour un point aux bosses parallèles (vidéo)

Perrine Laffont, médaillée de bronze mercredi lors des bosses simples, a manqué le podium de l’épreuve de bosses parallèles, samedi aux JO 2026. La tristesse était forte.

Elle n’a pas pu retenir ses larmes. Perrine Laffont, qui avait de grandes chances de s’offrir une nouvelle médaille dans ces Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026, a finalement terminé quatrième lors de la petite finale de ski de bosses parallèles.

La skieuse de 27 ans a été battue par l’Américaine Elizabeth Lemley et termine quatrième. Favorite, l'Australienne Jakara Anthony a remporté la médaille d'or en s'imposant lors de la grande finale face à l'Américaine Jaelin Kauff. L'Ariégeoise a été plus rapide pour dévaler la piste que sa rivale américaine, championne olympique en simple mercredi, mais selon les juges, son ski était moins propre dans les bosses.

❄️ #MilanoCortina2026 | 🗣️ " C'est dur à accepter et c'est dur de faire un sport à jugement à ce moment-là "



😥 La désillusion de Perrine Laffont qui manque la médaille de bronze pour un petit point seulement



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«C'est sûr que c'est compliqué. C'est un sport à jugement et c'est tellement dur, a-t-elle expliqué au micro de France TV. Oui, le grab est pas bon en haut, mais en même temps on fait un sport où le ski compte pour 60% de la note, et là un juge qui lui met le point ski alors que je gagne quand même à plus d'une seconde, le run est clean… C'est dur à accepter, et c'est dur de faire un sport à jugement à ce moment-là.»

Favorite, l'Australienne Jakara Anthony a remporté la médaille d'or en s'imposant lors de la grande finale face à l'Américaine Jaelin Kauff.