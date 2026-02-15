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Tournoi des 6 nations 2026 : le XV de France surclasse le pays de Galles (12-54) et enchaîne un 2e succès

Les Bleus ont signé leur 2e succès dans le Tournoi des 6 nations 2026. Les Bleus ont signé leur 2e succès dans le Tournoi des 6 nations 2026. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dix jours après son entrée en matière victorieuse contre l’Irlande, le XV de France a surclassé, ce dimanche, le pays de Galles avec le point de bonus offensif et enchaîné un 2e succès dans le Tournoi des 6 nations 2026 (12-54).

Une nouvelle leçon de rugby. Dix jours après son entrée en matière victorieuse dans le Tournoi des 6 nations 2026 contre l’Irlande (36-14), le XV de France a surclassé, ce dimanche, le pays de Galles avec le point de bonus offensif (12-54). Sur la pelouse du Principality Stadium de Cardiff, les Bleus ont été impériaux avec huit essais pour signer un deuxième succès et rester la seule équipe en course pour le Grand Chelem.

Un festival

Le festival tricolore a commencé après moins de deux minutes de jeu avec le premier essai inscrit par Émilien Gailleton. Les hommes de Fabien Galthié ont ensuite déroulé avec Louis Bielle-Biarrey (11e), Fabien Brau-Boirie (15e), qui a brillamment fêté sa première sélection, et Mathieu Jalibert (39e) pour rentrer aux vestiaires avec déjà un net avantage (26-7), malgré la réduction de l’écart de Rhys Carré (19e).

Le second acte a été du même acabit, avec quatre nouveaux essais signés par Julien Marchand (44e), Théo Attissogbe (49e, 58e) et Charles Ollivon (61e). Dans les dernières secondes, Mason Grady a quelque peu atténué la déroute subie par l’équipe galloise (78e), beaucoup trop limitée pour rivaliser avec des tricolores supérieurs dans tous les secteurs de jeu.

«On a pris le match par le bon bout et on a essayé de maintenir ce niveau-là tout au long du match, et ça nous a souri», s’est félicité, au micro de TF1, Théo Attissogbe. «On est très contents d'avoir fait un match globalement plein aujourd'hui. C'est de bon augure pour la suite», a déclaré Louis Bielle-Biarrey.

Louis Bielle-Biarrey a atteint une vitesse de pointe de 38 km/h.
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Avec cette nouvelle victoire toute en maîtrise, les Bleus, tenants du titre, sont lancés à toute allure vers le Grand Chelem. À eux d’éviter la sortie de route la semaine prochaine lors de la venue de l’Italie avant de se déplacer à Édimbourg pour affronter l’Écosse (7 mars) et de défier l’Angleterre lors de la dernière journée (14 mars).

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