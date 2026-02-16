A la suite de sa première manche ratée ce lundi à Milan-Cortina, Clément Noël a pris la parole sur France Télévisions : «C’est quand même un peu la honte pour l’équipe. Ce n’est pas fini, mais c’est une très mauvaise image qu’on montre sur cette première manche. On est capable de beaucoup mieux que ça, on est normalement meilleurs. Je n’ai pas été bon et mes collègues non plus», a-t-il déclaré.

«On va faire en sorte avec mon coach que je puisse remonter. Il faudra un exploit, mais je vais tout donner, je veux montrer une meilleure image, du meilleur ski, médaille ou non. C’est un peu la honte», a-t-il ajouté.

Clément Noël a terminé septième, à près de deux secondes du leader, l'Américain Atle Lie McGrath. Steven Amiez a quant a lui été repoussé à plus de quatre secondes tandis que Paco Rassat a été éliminé à l'issue de ce premier passage.