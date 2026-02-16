pour parvenir à leur fin, les Bleus aligneront leurs quatre meilleurs éléments avec Eric Perrot, leader du classement général de la Coupe du monde et médaillé d’or sur le relais mixte, Quentin Fillon Maillet, également champion olympique sur le relais mixte mais aussi sur le sprint, Emilien Jacquelin, en bronze sur la poursuite, et Fabien Claude, qui a été préféré à son frère Emilien et Oscar Lombardot
Titrés sur toutes les courses individuelles à plusieurs reprises aux Jeux olympiques depuis 2006, les biathlètes français ont jusqu’à présent toujours échoué dans leur soif d’or en relais masculin, une quête ultime qu’ils visent mardi, avec des atouts à faire valoir. «Je le dis à titre personnel, mais on va jouer la gagne ou l’hôpital. Deuxièmes, on serait satisfaits mais pas super heureux», pose avec son sens aiguisé de la formule Emilien Jacquelin.
«Ça fait longtemps que je ne suis pas passé à côté d'un événement comme cela», déclare Clément Noël après sa disqualification.
Après un passage lors de la deuxième manche réussi, les deux bobeurs français Romain Heinrich et Dorian Hauterville. Pour l'instant à la 6e place du classement, ils conserveront, a minima, leur 11e place après le passage des 5 derniers duos.
Lors de l'épreuve de patinage de vitesse ce lundi matin, la chute de trois athlètes a fait le tour des réseaux sociaux. La lame de l’un d’entre eux est passée tout proche du visage de l’un de ses adversaires.
❄️ #MilanoCortina2026 | Nouvelle chute impressionnante à 3 avec une lame qui passe très proche du visage ! 🤯🤯🤯
L'Américain est sanctionné.
📺 Les JO en direct : https://t.co/fWyqfxoDw3pic.twitter.com/54GjIFVEnp
— francetvsport (@francetvsport) February 16, 2026
La matinée très compliquée des Français a continué avec le passage de Léo Anguenot. Le skieur de 27 ans est sorti de piste et n'a pas pu aller au terme de son slalom.
❄️ #MilanoCortina2026 | Décidément... Où se trouve le chat noir le long de la piste ? 😭
Le dernier Tricolore en lice, Léo Anguenot, sort de la piste au bout de quelques secondes.
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A la suite de sa première manche ratée ce lundi à Milan-Cortina, Clément Noël a pris la parole sur France Télévisions : «C’est quand même un peu la honte pour l’équipe. Ce n’est pas fini, mais c’est une très mauvaise image qu’on montre sur cette première manche. On est capable de beaucoup mieux que ça, on est normalement meilleurs. Je n’ai pas été bon et mes collègues non plus», a-t-il déclaré.
«On va faire en sorte avec mon coach que je puisse remonter. Il faudra un exploit, mais je vais tout donner, je veux montrer une meilleure image, du meilleur ski, médaille ou non. C’est un peu la honte», a-t-il ajouté.
Clément Noël a terminé septième, à près de deux secondes du leader, l'Américain Atle Lie McGrath. Steven Amiez a quant a lui été repoussé à plus de quatre secondes tandis que Paco Rassat a été éliminé à l'issue de ce premier passage.
Les Français Paco Rassat et Clément Noël sont passés à côté du slalom ce lundi matin. Le premier a enfourché tandis que le deuxième a affiché un temps médiocre.
Une journée chargée à Milan-Cortina. Lundi 16 février sera celui de l'entrée en piste de Clément Noël, médaillé d'or lors des précédents jeux de Pékin (2022) en slalom messieurs. Bobsleigh, saut à ski ou encore patinage artistique seront au programme de ce début de deuxième semaine, en Italie.
Retrouvez le programme complet ici.