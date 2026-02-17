Boxe : voici la date et le lieu du combat entre Mike Tyson et Floyd Mayweather

A 59 ans, Mike Tyson va encore retrouver les rings de boxe prochainement. La légende américaine affrontera un autre ancien champion, Floyd Mayweather.

Un combat qui devrait ravir les nostalgiques. S’ils n’ont pas combattu à la même époque, Mike Tyson et Floyd Mayweather, qui ont dominé leur catégorie respective lorsqu’ils étaient encore actifs, vont s’affronter dans un combat de boxe d’exhibition.

«Moi ? (Mon prochain combat sera contre) Floyd Mayweather, a déclaré l’Américain lors de l’événement "An Experience with Mike Tyson" («Une expérience avec Mike Tyson»). Ce sera en mars. Et ce sera en Afrique.»

🚨 The Mike Tyson vs Floyd Mayweather exhibition is tentatively set to take place on April 25th in the Congo, sources have told @MikeCoppinger. pic.twitter.com/xdz5PsI44t — InsideRingShow (@InsideRingShow) February 16, 2026

Et finalement, on en sait un peu plus ce mardi 17 février puisque le combat entre les deux légendes se fera donc à Kinshasa (RD Congo) le 25 avril prochain. L'objectif étant un clin d'oeil au «Rumble in the jungle» entre Mohamed Ali et George Foreman en octobre 1974.

Mayweather, un habitué des exhibitions

On ne sait pas encore si le combat aura lieu à un poids précis, sachant que «Iron Mike» (50 victoires, 7 défaites en carrière) s’est illustré en tant que champion poids lourds, tandis que «Money» (50 victoires, aucune défaite) a remporté des titres dans cinq catégories, des super-plumes jusqu’aux super-welters.

«Ce sera incroyable. Nous allons battre tous les records, s’est réjoui Mike Tyson qui reste sur une défaite contre l’ex-youtubeur Jake Paul en novembre 2004. Ce sera l’un des plus grands événements de l’histoire de ce sport.»

Floyd Mayweather (48 ans) est un habitué des exhibitions. Depuis sa retraite en 2017, après sa victoire par K.-O. contre la star du MMA Conor McGregor, il avait affronté Logan Paul, John Gotti III et Tenshin Nasukawa. Un affrontement contre son ancien rival Manny Pacquiao avait même été évoqué récemment.