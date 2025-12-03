Boxe : Voici l’adversaire de Bakary Samaké pour la demi-finale WBC

Le boxeur français Bakary Samaké fera face à l’Albanais Ermal Hadribeaj lors d’une demi-finale mondiale WBC des super-welters, au printemps prochain, a annoncé mercredi son équipe.

C’est officiel. Ce mercredi, la société Samaké Promotion, a annoncé que le boxeur français Bakary Samaké affrontera l’Albanais Ermal Hadribeaj lors d’une demi-finale mondiale WBC des super-welters, qui aura lieu à Paris en mars ou avril 2026.

BAKARY SAMAKÉ À UN COMBAT DU TITRE MONDIAL WBC 🔥



La WBC a ordonné aujourd’hui une demi-finale mondiale entre 🇫🇷Bakary Samaké (19-0-0) et 🇦🇱Ermal Hadribeaj (22-0-1) ! Le vainqueur de ce combat affrontera Fundora pour la ceinture WBC 🌏🏆 pic.twitter.com/7xsvDsCRHx — DSportsContent (@DSportsContent) December 3, 2025

Le jeune pugiliste de 22 ans est toujours invaincu sur le circuit mondial (19 victoires en autant de combats) et fera face à celui qui est surnommé «The Albanian sniper», âgé de 31 ans et également invaincu (22 victoires dont 8 K-.O., 1 nul, 0 défaite).

«C’est une étape très importante dans ma carrière. Je ne réalise pas tout de suite. Les choses viennent à moi mais c’est surtout le fruit du travail. Je fais partie de l’élite et je serai champion du monde, a déclaré Bakary Samaké qui reste sur une victoire par KO contre contre le Vénézuélien Alejandro Ortiz. C’est un adversaire à prendre au sérieux, mais je pense que j’ai déjà eu des adversaires plus rudes.

En cas de victoire, Bakary Samaké devrait se voir offrir un combat pour le titre WBC contre le champion intérimaire Vergil Ortiz Jr ou le champion du monde Sebastian Fundora qui s’affronteront en 2026.