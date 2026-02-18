Cyclisme : un Français victime d’une perforation de l’intestin et d’une déchirure de la rate après une chute sur le Tour d’Oman

Damien Touzé, coureur de l’équipe cycliste Cofidis, est actuellement hospitalisé gravement après avoir été victime d’une lourde chute sur le Tour d’Oman.

Des images inquiétantes. Ce mardi 17 février, la formation cycliste Cofidis a donné des nouvelles de son coureur Damien Touzé, une semaine après sa très grave chute sur le Tour d'Oman.

«Le bilan provisoire fait actuellement état d'une perforation de l'intestin qui a nécessité une intervention chirurgicale d'urgence, a indiqué Cofidis. Il présente également une déchirure de la rate ainsi qu’un polytraumatisme à la jambe : fracture du tibia, rupture des ligaments collatéraux médial et latéral ainsi que du ligament croisé antérieur.»

prochainement rapatrié

Victime d’une violente chute le 10 février dernier, le Français est depuis hospitalisé dans un service dédié d’un établissement local, le Muscat Private Hospital. Il devrait être prochainement rapatrié vers un hôpital proche de chez lui en Belgique.

«Suite à ma chute, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos messages de soutien», a posté le Français de 29 ans avec une photo de lui à l’hôpital. Ça fait chaud au cœur dans un moment comme celui-ci. Merci aussi à mon équipe Cofidis, qui est restée à mes côtés depuis le début, et bien sûr à ma famille pour leur présence et leur force au quotidien.» Il a été rejoint par son épouse à Muscat.

Natif d’Iville (Eure), Damien Touzé a porté les couleurs de St Michel-Auber 93 avant de rejoindre AG2R Citroën, devenue Decathlon-AG2R La Mondiale depuis 2024, puis Cofidis en 2025.