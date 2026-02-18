Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Football : le Sénégal va disputer un match amical au Stade de France fin mars

Les Sénégalais ont remporté leur deuxième titre continental le 18 janvier dernier. [Abaca / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Sénégal, champion d’Afrique mi-janvier, va affronter le Pérou en match amical le 28 mars prochain au stade de France de Saint-Denis.

Pas d’équipe de France mais les champions d’Afrique. Sacré champion d’Afrique pour la deuxième fois de son histoire le 18 janvier dernier, au terme d’une finale de la CAN à rebondissements contre le Maroc, le Sénégal va disputer un match amical au stade de France le 28 mars prochain.

Les Lions de la Teranga, qui affronteront la France à la Coupe du monde 2026, seront opposés au Pérou à 17 heures. Les Sud-Américains ne se sont pas qualifiés pour ce Mondial qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, Mexique et Canada.

Le 31 mars, les coéquipiers de Sadio Mané seront de retour au Sénégal, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, pour une rencontre face à la Gambie.

Kylian Mbappé a dénoncé les insultes racistes d'un joueur de Benfica contre Vinicius Jr.
Sur le même sujet «Je l’ai entendu dire cinq fois que c’était un singe» : Kylian Mbappé remonté après les insultes racistes visant Vinicius Jr en Ligue des champions Lire

Hors compétition internationale, le Stade de France n'a pas l'habitude de recevoir des matchs de nationas étrangères. Il y avait eu un Brésil-Tunisie en 2022 mais c'est tout.

A noter que l'équipe de France, dans le même temps, disputera ses matchs amicaux de mars à Boston aux Etats-Unis contre le Brésil et la Colombie.

FootballSénégal

À suivre aussi

Didier Deschamps ne voit aucun inconvénient que ses joueurs s’expriment sur des sujets comme la politique.
«Il y a une liberté d’expression pour les joueurs» : Didier Deschamps revient sur les propos de Kylian Mbappé contre le Rassemblement national
«Je ne pars pas à la retraite» : Didier Deschamps se livre sur son avenir après l’équipe de France
Kylian Mbappé va disputer la 3e Coupe du monde de sa carrière.
«Une fierté immense de pouvoir représenter mon pays» : la réaction de Kylian Mbappé à sa convocation pour la Coupe du monde 2026

Ailleurs sur le web

Dernières actualités