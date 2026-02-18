Football : le Sénégal va disputer un match amical au Stade de France fin mars

Le Sénégal, champion d’Afrique mi-janvier, va affronter le Pérou en match amical le 28 mars prochain au stade de France de Saint-Denis.

Pas d’équipe de France mais les champions d’Afrique. Sacré champion d’Afrique pour la deuxième fois de son histoire le 18 janvier dernier, au terme d’une finale de la CAN à rebondissements contre le Maroc, le Sénégal va disputer un match amical au stade de France le 28 mars prochain.

Les Lions de la Teranga, qui affronteront la France à la Coupe du monde 2026, seront opposés au Pérou à 17 heures. Les Sud-Américains ne se sont pas qualifiés pour ce Mondial qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, Mexique et Canada.

Le 31 mars, les coéquipiers de Sadio Mané seront de retour au Sénégal, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, pour une rencontre face à la Gambie.

Hors compétition internationale, le Stade de France n'a pas l'habitude de recevoir des matchs de nationas étrangères. Il y avait eu un Brésil-Tunisie en 2022 mais c'est tout.

A noter que l'équipe de France, dans le même temps, disputera ses matchs amicaux de mars à Boston aux Etats-Unis contre le Brésil et la Colombie.