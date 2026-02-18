«Je l’ai entendu dire cinq fois que c’était un singe» : Kylian Mbappé remonté après les insultes racistes visant Vinicius Jr en Ligue des champions

Kylian Mbappé a dénoncé les insultes de Gianluca Prestianni visant Vinicius Jr, mardi soir, lors du barrage aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Benfica (0-1).

Des propos qui ont éclipsé son magnifique but et le succès de son équipe. En déplacement, mardi soir, avec le Real Madrid sur la pelouse de Benfica en barrage aller de la Ligue des champions (0-1), Vinicius Jr a offert la victoire la victoire au club espagnol d’une magnifique frappe enroulée en pleine lucarne en début de seconde période (50e). Mais dans la foulée de sa superbe réalisation, l’attaquant brésilien aurait victime d’insultes racistes de l’Argentin Gianluca Prestianni, provoquant sa colère et l’interruption de la rencontre pendant une dizaine de minutes par l’arbitre français François Letexier, qui a activé le protocole mis en place par l’UEFA.

Retour sur les incidents lors de Benfica / Real Madrid où Prestianni aurait proféré des injures racistes à l’encontre de Vinicius Junior.#BENRMA | #UCLpic.twitter.com/612xjxpamR — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 17, 2026

Le joueur de Benfica aurait été traité de «singe» («mono» en espagnol) l’attaquant madrilène. Si la rencontre a repris et a finalement été à son terme, les Merengue étaient particulièrement remontés au coup de sifflet final. A l’image de Kylian Mbappé. «Le (numéro) 25 de Benfica, dont je n’ai pas envie de dire le nom parce qu’il ne le mérite pas, a commencé à mal parler. Ce qui arrive dans le foot. Mais après, il a mis son maillot au-dessus de sa bouche pour dire que Vinicius est un singe, cinq fois. Je l’ai entendu et des joueurs de Benfica l’ont entendu aussi», a assuré le capitaine de l’équipe de France.

La réponse de Kylian Mbappé en zone mixte après Benfica / Real Madrid ⬇️#UCLpic.twitter.com/XsfucGl4X8 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 17, 2026

Et le champion du monde 2018 attend désormais des sanctions à l’encontre de Gianluca Prestianni. «Nous ne pouvons pas accepter qu’un joueur qui participe à la meilleure compétition de football en Europe se comporte ainsi. À mon avis, il ne mérite plus d’avoir cette chance. L’UEFA essaie de faire bouger les choses, mais il s’agit d’un cas grave et j’espère que des décisions seront prises, avec calme», a-t-il poursuivi. Et d’ajouter : «Nous devons être des exemples pour tous les enfants qui nous regardent. Moi, quand j’étais petit je rêvais de jouer cette compétition devant ma télé. Ce genre de choses ne peuvent pas arriver. Le monde entier nous regarde, dont beaucoup d’enfants.»

L’ancien joueur de Monaco et du PSG a également apporté son soutien à son coéquipier sur les réseaux sociaux. «Danse, Vini, et ne t’arrête jamais, s’il te plaît. Ils ne nous diront jamais ce que nous devons faire ou ne pas faire», a-t-il écrit. De son côté, Gianluca Prestianni s’est défendu d’avoir prononcé la moindre insulte raciste. «Je tiens à préciser que je n’ai à aucun moment proféré d’insultes racistes à l’encontre du joueur Vinicius Júnior, qui a malheureusement mal interprété mes propos», a-t-il posté dans une story sur son compte Instagram.

BAILA @vinijr and please never stop.

They will never tell us what we have to do or not. ✊🏽 — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 17, 2026

«Je n’ai jamais eu de propos racistes envers qui que ce soit et je regrette les menaces que j’ai reçues de la part de joueurs du Real Madrid», a-t-il également écrit l’ailier de Benfica qui a reçu le soutien de son club. Vinicius Jr. a lui aussi réagi sur les réseaux sociaux taclant l’attitude de son adversaire. «Les racistes sont, par-dessus tout, des lâches. Ils ont besoin de se mettre le maillot sur la bouche pour montrer à quel point ils sont faibles», a-t-il lâché, tout en déplorant être régulièrement ciblé.

«Rien de ce qui s’est passé aujourd’hui (mardi, ndlr) n’est nouveau dans ma vie ou celle de ma famille. ​J’ai reçu un carton jaune pour avoir célébré un but. Je ne comprends toujours pas pourquoi. De l’autre côté, il n’y a eu qu’un protocole mal exécuté et qui n’a servi à rien, a-t-il regretté. Je n’aime pas apparaître dans des situations comme celle-ci, d’autant plus après une grande victoire, car les gros titres devraient porter sur le Real Madrid. Mais c’est nécessaire.» Et une enquête a été ouverte par l'UEFA pour «des accusations de comportement discriminatoire».