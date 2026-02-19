«Il parle de valeurs et vit avec une personne transgenre» : les propos polémiques d’un ancien gardien de renom envers Kylian Mbappé

Ex-gardien de but légendaire du Paraguay, José Luis Chilavert s’est montré solidaire de Gianluca Prestianni accusé d’avoir traité Vinicius de «singe», et a attaqué Kylian Mbappé sur une ancienne fake news.

Des propos scandaleux. José Luis Chilavert, ex-gardien du Paraguay, a voulu défendre l’Argentin Gianluca Prestianni accusé d’avoir tenu des propos racistes à l’encontre de Vinicius Junior, mardi 17 février lors du barrage aller de Ligue des champions entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid. Seulement, l’ancien portier passé par Strasbourg a débordé.

«Je suis solidaire de Prestianni. Vinicius est le premier à insulter tout le monde. Vous avez vu les images où on le voit dire à Prestianni : ‘lâche, lâche !’. Et puis, qui est solidaire de Vinicius ? Mbappé ! De tous les joueurs, Mbappé ! Il parle de valeurs et vit avec une personne transgenre, ce n’est pas normal. Chacun fait ce qu’il veut de sa vie, mais ce n’est pas normal qu’un homme vive avec une personne transgenre, c’est le rôle d’une femme», a-t-il ainsi lancé sur Radio Rivadavia, partagé par le média argentin Olé. Le gardien s’appuyant sur une fausse information diffusée il y a quelques années sur les réseaux sociaux.

Mais celui qui avait disputé la Coupe du monde 1998 avec sa sélection en France ne s’est pas arrêté là. Il a évoqué sa carrière : «Quand je jouais à Saragosse, ils me criaient ‘Indien’, ‘Sud-Américain’, ‘immigré clandestin’ et je continuais à jouer… Vous avez vu la vidéo de Vinicius courant dire à l’arbitre, comme s’il était un professeur : ‘ce garçon m’a dit que j’étais une pédale’. C’est là qu’on réalise que tous les moules ont été brisés, à cause de la FIFA qui a mal utilisé ce message.»

Chilavert, aujourd’hui âgé de 60 ans, a poursuivi en défendant Prestianni et en lançant de nouveaux propos homophobes : «Je défendrai toujours Prestianni, et il ne devrait pas se laisser faire. Ils doivent protéger le garçon, alors pourquoi sanctionneraient-ils Prestianni ? Une telle sanction donnerait l’impression que la communauté LGBTQ+ est un modèle à suivre, ce qui est faux ! Le football est un terrain de jeu réservé aux hommes, des hommes qui autrefois se disaient toutes sortes de choses, a-t-il appuyé. Depuis l’ajout de micros et de caméras, le football est devenu efféminé.»