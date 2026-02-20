«Si ça se trouve en décembre…» : Neymar évoque une possible retraite en fin d’année

Neymar, qui évolue actuellement à Santos et espère disputer la Coupe du monde 2026 avec le Brésil, a évoqué la possibilité de prendre sa retraite à la fin de l’année.

2026 sera-t-elle sa dernière année ? Lors d’une interview accordée à la chaîne brésilienne CazéTV ce jeudi soir, Neymar a évoqué son envie de faire la Coupe du monde 2026 avec le Brésil cet été (11 juin-19 juillet aux Etats-Unis, Canada et Mexique).

«Cette année est très importante non seulement avec Santos mais aussi avec le Brésil. Il y a la Coupe du monde, c’est un énorme défi pour moi. Je voulais jouer cette saison totalement à 100% donc j’ai manqué quelques matchs», a expliqué l’ancien joueur du PSG qui n’a plus joué avec la Seleçao depuis octobre 2023.

Mais la grande annonce faite par «Ney», c’est qu’il pourrait prendre sa retraite à la fin de l’année. «Maintenant, je vis année après année. Je ne sais pas ce qu’il va se passer dans le futur. Si ça se trouve en décembre, je vais prendre ma retraite, a lâché l’ancien Barcelonais. On va voir ce que mon cœur décide. Je vis au jour le jour».

Fin mars, le Brésil affrontera la France et la Croatie lors de deux matchs amicaux disputés aux États-Unis. Le Brésilien de 34 ans sera-t-il appelé par Carlo Ancelotti ?