Les JO de Milan Cortina, en privilégiant les installations existantes, ont inauguré "une nouvelle génération de Jeux d'hiver", a estimé dimanche soir la présidente du CIO Kirsty Coventry.
"Vous avez offert une nouvelle génération de Jeux d'hiver et établi un modèle de référence pour les éditions futures. Vous pouvez être fiers", a-t-elle lancé lors de la cérémonie de clôture dans les Arènes de Vérone.
«Je déclare officiellement les jeux de Milan-Cortina clos !», a déclaré la présidente du Comité international olympique, Kirsty Coventry, depuis Vérone.
«Grandissima Italia», a déclaré Giovanni Malagò, président de Comité national olympique italien, fier de la «réussite» que représente les JO 2026 de Milan Cortina, au terme d'un discours dans lequel il a notamment donné rendez-vous aux spectateurs pour la suite de l'événement, les Jeux paralympiques d'hiver, qui auront lieu du 6 au 15 mars 2026.
Giuseppe Sala, maire de Milan et Gianluce Lorenzi, maire de Cortina offrent le drapeau olympique à Renaud Muselier, président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Fabrice Pannekoucke, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Kirsty Coventry, présidente du Comité international olympique (CIO), remet les toutes dernières médailles de ces Jeux, à commencer par le ski de fond féminin (50 km), qui avait lieu pour la toute première fois.
La délégation française a participé à la fête, aux arènes de Vérone. Les 48 Français encore présents en Italie ont porté le drapeau tricolore sur scène, sur fond de musique transalpine. Ils ont notamment été menés par Lou Jeanmonnot et Mathis Desloges.
Les arènes de Vérone accueillent le spectacle final de ces Jeux olympiques d'hiver 2026, sur le thème «Beauty in action», qui célèbre la beauté de l'Italie, de Vérone et de la région milanaise où l'événement sportif international a eu lieu.
La finale de hockey masculin disputée, le tableau des médailles définitif est donc connu. Pour la quatrième édition consécutive, la Norvège remporte ces jeux, avec 18 médailles d'or et un total de 41 podiums. Suivent les Etats-Unis (33 médailles, 12 en or) et les Pays-Bas (20 médailles, 10 en or). La France se positionne au sixième rang, avec 23 médailles dont 8 en or.
A l'issue d'une finale tendue et serrée face au Canada, Jack Hughes a permis aux siens d'exulter. Après avoir ouvert le score par l'intermédiaire de Boldy, les Américains ont été rejoints à la 25e tentative de Canadiens dominateurs, grâce à Makar.
Après un score nul de 1-1 après le temps réglementaire, les deux équipes se sont départagées en mort subite, sur une transition rondement menée par les joueurs de «Team USA». Les Etats-Unis remportent ce titre olympique pour la première fois depuis 1980.
Au terme d'une finale haletante, la Suède s'est imposée en finale du tournoi de curling dames de Milan-Cortina. Un dernier lancer d'Anna Hasselborg a permis aux Scandinaves de décrocher la médaille d'or en battant la Suisse.
Ce titre permet à la Suède de chiper le 7e rang du tableau des médailles à la Suisse.
À moins d'une heure du coup d'envoi de la finale du tournoi masculin de hockey sur glace de Milan-Cortina, le Canada a dévoilé sa composition pour affronter les États-Unis. Avec une absence notable sur la feuille de match, Sidney Crosby. La star canadienne, double champion olympique en 2010 et 2014, n’a pas récupéré à temps de sa blessure au genou contractée mercredi en quarts de finale face à la République Tchèque(3-2 a.p.).
La course contre la montre engagée pour le remettre sur pied s'est donc révélée vaine. Sidney Crosby suivra la finale depuis les tribunes, même s'il montera sur le podium pour recevoir sa médaille, quel que soit le résultat. À Milan, le capitaine canadien aura disputé quatre matches, inscrivant deux buts pour un total de six points.
Annoncée grande favorite du bob à 4 masculin, l'Allemagne a tenu son rang en plaçant deux équipages en tête du classement. Le premier, piloté par Johannes Lochner, s'impose en 3'37"57 devant celui emmené par Francesco Friedrich.
La Suisse, avec le quator piloté par Michael Vogt, a brisé le rêve d'un triplé en devançant le dernier équipage allemand de seulement 4 centièmes pour chiper la médaille de bronze.
L'Allemagne déloge la France du Top 5 suite à ses deux médailles. C'est une 8e médaille d'or pour l'Allemagne, mais aussi une 10e d'argent, tandis que es Bleus n'en comptent que 9.
Au bout d'un effort démentiel de plus de deux heures et seize minutes, la Suédoise Ebba Andersson a été couronnée championne olympique du 50km de ski de fond féminin. Elle devance la Norvégienne Heid Weng et la Suissesse Nadja Kaelin.
Cloë Pagnier termine 13e à 11'23 de la Suédoise.
Après avoir remporté de l'argent en slopestyle et en big air, Eileen Gu redécouvre le plaisir de décrocher l'or olympique au terme du halfpipe. Seule athlète féminine à participer aux trois épreuves de ski freestyle, la Chinoise converse son titre acquis à Pékin en 2022.
Son bilan est malgré tout moins bon qu'en Chine, où elle avait cumulé 2 sacres et une deuxième place, mais elle finit ses Jeux sur une belle note.
Après un premier run avorté , elle a signé un score de 94.75 en fin de concours. Elle devance sa compatriote Li Fanghui et la Brittanique Zoe Atkin.
Le curling féminin connaîtra également son épilogue avec une finale prévue à 11h05 entre la Suisse et la Suède.
En bob à quatre, l’Allemagne est en position idéale pour s'imposer. Après deux manches, ses trois équipages occupent les trois premières places du classement provisoire. Les deux dernières descentes sont programmées à parti de 10 heures puis à 12h15.
Décalée d'un jour en raison des chutes de neige à Livigno, la finale féminine de halfpipe en ski acrobatique a débuter à 10h40. Trois runs seront nécessaires pour départager les meilleures rideuses mondiales. La grande favorite reste la Chinoise Eileen Gu, tenante du titre olympique et déjà médaillée d’argent en big air et en slopestyle lors de ces Jeux.
À 14h10, la finale masculine de hockey sur glace mettra aux prises les États-Unis et le Canada. Un duel pour la suprématie continentale, même si l'histoire récente penche nettement en faveur des Canadiens, vainqueurs des trois finales olympiques disputées face aux Américains, en 1924 à Anvers, en 2002 à Salt Lake City et en 2010 à Vancouver.
C'est un trio de fondeuses qui représentent la France pour la dernière journée des Jeux Olympiques 2026 de Milan-Cortina. Cloë Pagnier et Justine Gaillard, respectivement dossards 31 et 33, sont engagées sur le 50 km classique, sans espoir de médaille.
Cloë Pagnier est actuellement 15e à plus d'une minute trente de la tête après 8,5km de course. Justine Gaillard est 33e et Julie Pierrel n'a pas pris le départ.
Il semble donc acquis que la moisson française s'arrêtera à 8 titres olympiques et 23 médailles au total.
La biathlète de 27 ans et le fondeur de 23 ans ont été sélectionnés après leurs belles olympiades, la première à Antholz-Anterselva, le second à Val di Fiemme. Lou Jeanmonnot a remporté quatre médailles durant la quinzaine, deux en or (relais mixte et relais féminin), une en argent (individuel) et une en bronze (sprint).
🇫🇷 Lou Jeanmonnot 🥇🥇🥈🥉
🇫🇷 Mathis Desloges 🥈🥈🥈
Voici nos porte-drapeaux qui emmèneront notre Equipe de France à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de #MilanoCortina2026 ✨
⏳ Rendez-vous demain à Vérone pic.twitter.com/8uVYE4fpVE
— Equipe France (@EquipeFRA) February 21, 2026
Mathis Desloges, lui, a réussi un triplé argenté inédit pour le fond français avec la deuxième place sur le skiathlon, l'individuel 10 km libre et le relais 4 x 7,5 km.
Lou Jeanmonnot et Mathis Desloges ont été désignés porte-drapeaux de la France à la cérémonie de clôture de dimanche qui se tiendra à Vérone à partir de 20h.