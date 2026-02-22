Les JO de Milan-Cortina inaugurent «une nouvelle génération des Jeux d'hiver», loue la présidente du CIO

Les JO de Milan Cortina, en privilégiant les installations existantes, ont inauguré "une nouvelle génération de Jeux d'hiver", a estimé dimanche soir la présidente du CIO Kirsty Coventry.

"Vous avez offert une nouvelle génération de Jeux d'hiver et établi un modèle de référence pour les éditions futures. Vous pouvez être fiers", a-t-elle lancé lors de la cérémonie de clôture dans les Arènes de Vérone.