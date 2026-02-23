JO 2026 : À Albertville, le «Grand Retour» de la délégation française célébrée devant un public conquis

Au lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, la délégation française a été accueillie à Albertville (Savoie), ce lundi 23 janvier, où CNEWS était aux côtés de plus de 6.000 supporters tricolores ravis.

Le «Grand Retour» des héros. Moins de 24 heures après avoir défilé lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Milan-Cortina en Italie, la délégation française a franchi les Alpes et rallié la France, où elle a été célébrée lors d’un événement avec le grand public, ce lundi 23 février à Albertville.

Cet événement, «d’une ampleur inédite», et organisé par le CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français) et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver Alpes Françaises 2030, de la Ville d’Albertville et de la Communauté de communes Arlysère, a réuni des milliers de personnes au sein de la Halle olympique d’Albertville.

Un hommage au passé et au présent

Dès le début des festivités, l’accent a été mis sur l’héritage laissé par les Jeux d’Albertville de 1992, derniers Jeux d’hiver organisés en France, où les Bleus avaient brillé avec 9 médailles, dont 3 en or. Plusieurs athlètes et bénévoles ont notamment été mis à l’honneur sur la scène de la Halle olympique.

Après un retour dans le passé, la Halle olympique d’Albertville a fait un bond dans le présent avec l’un des temps forts de la soirée : le défilé et la célébration de la délégation française olympique et de ses nombreux médaillés, qui ont eu droit à de multiples ovations.

L'ÉNORME OVATION du public de la Halle Olympique d'Albertville pour l'équipe de France de Biathlon, rentrée de Milan-Cortina avec 13 médailles, dont 6 en or ! 👏 pic.twitter.com/vIhIXcZdwa — Dylan 🐦‍🔥🇲🇺 (@dylanvrsm) February 23, 2026

Des champions qui se sont réjouis de cet accueil plus que chaleureux, à l’image d’Emilien Jacquelin. «On a déjà vécu de belles émotions à Antholz avec le public français mais là, c'est autre chose, ça ressemble au club France de Paris 2024. Là, on a passé un autre cap et ça lance la dynamique pour les Alpes 2030», a déclaré le multiple médaillé en biathlon.

Les yeux rivés sur 2030, mais aussi sur les Jeux paralympiques

Cette soirée de festivités a également été l’occasion de passer le relais à l’équipe de France paralympique. Cette seconde délégation, représentée par ses porte-drapeaux Cécile Hernandez (para-snowboard) et Jordan Broisin (para ski alpin), qui ont reçu le drapeau tricolore des mains de Mathis Desloges, se rendra à son tour en Italie à l’occasion des Jeux paralympiques, organisés du 6 au 15 mars prochain. «On avait déjà hâte d'y être mais après ce soir, on a encore plus d'envie», a confié la paire.

Quelques heures après avoir également quitté l’Italie, le drapeau olympique a, à son tour, fait son apparition à Albertville. Agité par Renaud Muselier, président de la région PACA, et Fabrice Pannekoucke, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le drapeau blanc habillé de ses mythiques anneaux olympiques a ensuite été déployé sur le haut du mât olympique d’Albertville par le bataillon des chasseurs alpins, après un spectacle lumineux et musical.

Après un beau spectacle de lumières, le drapeau olympique a été déployé sur le mât olympique d'Albertville !



🔵⚫️🔴🟡🟢 pic.twitter.com/cmkj9cYmZx — Dylan 🐦‍🔥🇲🇺 (@dylanvrsm) February 23, 2026

Une manière de rendre hommage aux précédents Jeux d’hiver organisés dans l’Hexagone et aux différents pôles de formation tricolores, mais aussi de symboliser la transition vers les Alpes 2030.

Un final en musique

La musique a d’ailleurs rythmé la fin de ce «Grand Retour» pour les plus de 6.000 personnes présentes sur place. Organisé par Coca-Cola, qui est un «partenaire historique des Jeux olympiques et présent dans l’industrie musicale depuis des années», comme nous l’a rappelé son directeur des partenariats sports en Europe Sébastien Lesage, un concert a permis à un public très en forme d’assister aux prestations du duo toulousain Big Flo et Oli, ainsi que du DJ Charles B.

Big Flo & Oli en compagnie de nombreux sportifs de la délégation française de Milan-Cortina présente à Albertville ! 🎵 pic.twitter.com/ZhMITTxAPL — Dylan 🐦‍🔥🇲🇺 (@dylanvrsm) February 23, 2026

Le DJ et producteur français, habitué des plus grandes scènes françaises, nous a fait part de sa fierté de se produire lors d’un tel événement, réunissant un public de tous les âges, et «de pouvoir célébrer tous les efforts et les récompenses de l’équipe de France avec un show spectaculaire».

À la sortie de la Halle olympique, nombreux sont les spectateurs qui ont fait part de leur bonheur d'avoir assisté à cet événement. Notamment les plus jeunes, qui sont repartis avec des étoiles plein les yeux face à toutes ces stars de Milan-Cortina, réunies le temps d’une soirée.