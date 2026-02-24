Football : un joueur turc réanime une mouette en plein match (vidéo)

Dimanche, en Turquie, en plein match, un footballeur amateur a réanimé une mouette, qui venait d’être percutée par un ballon.

Une scène complètement inattendue. Ce dimanche en Turquie, lors d’un match de football amateur entre les clubs de Mevlanakapi Guzelhisar et d’Istanbul Yurdum Spor, une mouette a été violemment percutée par le ballon lors d’un dégagement du gardien.

La scène a eu lieu à la 22e minute de cette finale des barrages de la première Ligue amateur d’Istanbul. Le portier de l’équipe locale Muhammet Uyanik a dégagé le ballon sur l’oiseau qui est tombé au sol. Gani Catan, capitaine des adversaires, a alors couru rapidement vers l’oiseau pour réaliser un massage cardiaque.

🇹🇷 CRAZY:



The goalkeeper hit a seagull with the ball right during a match of the Istanbul amateur league!



Fortunately, a player was on the field who was able to perform cardiopulmonary resuscitation on the bird and save it from death.



He saved the bird! pic.twitter.com/dhuuPtGBtl — Lord Bebo (@MyLordBebo) February 23, 2026

La mouette a été finalement évacuée et confiée à l’équipe médicale du match. D’après l'agence turque Anadolu, elle souffre d’une blessure à l’aile liée au choc avec le ballon.

Si son équipe s’est finalement inclinée aux tirs au but, Gani Catan était heureux d’avoir sauvé l’oiseau. «Nous avons raté cet objectif, mais aider à sauver une vie est une bonne chose. C'était plus important que la montée en championnat», a-t-il confié.