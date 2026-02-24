Fifa Series : tout savoir sur cette compétition de matchs amicaux de football

Ce lundi 23 février, le calendrier des matchs officiels des FIFA Series 2026, a été publié par l’instance international de football. Voici ce qu’il faut en savoir.

Une nouvelle compétition ? Pas vraiment. Ce lundi, la Fifa a annoncé le retour des Fifa Series, une compétition de matchs amicaux qui se tiendra aux mois de mars et d’avril.

Ce tournoi s’organisera avec 32 équipes chez les hommes, 16 chez les femmes. L’édition 2026 réunira 48 sélections nationales, soit près d‘un quart des 211 associations membres de la FIFA, qui s’affronteront dans 12 groupes de quatre équipes.

Du haut niveau chez les femmes

Chez les hommes, on aura ainsi huit groupes de quatre équipes. Un pays sera l’hôte de l’ensemble des matchs de sa poule. Dans les groupes les plus relevés, on retrouve l’Australie qui recevra le Cameroun, la Chine et Curaçao ou encore la Nouvelle-Zélande qui accueillera le Cap-Vert, ainsi que le Chili et la Finlande. Du côté des femmes, il y aura du haut niveau avec un groupe composé du Brésil, du Canada, de la Corée du Sud et de la Zambie.

🔛 Le calendrier des matches des FIFA Series 2026 est désormais disponible 📅



4⃣8⃣ équipes nationales issues des 6⃣ confédérations 🌎 s'affronteront dans 1⃣2⃣ groupes et sur les terrains de 1⃣1⃣ associations membres de la FIFA ⚽



ℹ Plus d'infos 👉https://t.co/hw4vhYETNcpic.twitter.com/m8VNdVDcQy — FIFA (Français) (@fifacom_fr) February 23, 2026

Concernant le format de compétition, en cas de match nul, les équipes disputeront directement la séance de tirs au but, sans prolongation. Il y aura ensuite des demi-finales et finale mises en place.

Les Fifa Series avaient été testées en 2024 avec 20 équipes masculins dont l’Algérie, la Croatie, l’Égypte et la Tunisie.