Equipe de France : combien de buts Kylian Mbappé doit-il marquer pour battre le record d’Olivier Giroud ?

Avec 56 buts au compteur, Kylian Mbappé pourrait battre le record d’Olivier Giroud et devenir le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, ce jeudi soir, face à la Côte d'Ivoire en match de préparation à la Coupe du monde 2026.

Il a le record dans sa ligne de mire. Avec 56 buts au compteur (en 96 sélections), ce n’est plus qu’une question de temps pour que Kylian Mbappé (27 ans) devienne le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France.

Buteur, au mois de mars dernier, lors de la victoire de prestige des Tricolores contre le Brésil (2-1), l'attaquant du Real Madrid, auteur de 42 buts en 44 match toutes compétitions confondues cette saison avec le club espagnol, n’est plus qu’à une petite réalisation d’Olivier Giroud (57 buts, 137 sélections).

Déjà meilleur passeur des Bleus

Et le capitaine français pourrait égaler, voire dépasser, son ancien coéquipier chez les Bleus, dès ce jeudi soir, contre la Côte d'Ivoire en match de préparation à la Coupe du monde 2026. S'il bat ce record, il marquerait encore un peu plus l’histoire d’une équipe de France, dont il est déjà le meilleur passeur (34 passes décisives) et avec laquelle il rêve de décrocher une 3e étoile de l’autre côté de l’Atlantique, quatre ans après avoir échoué en finale au Qatar contre l'Argentine.

Lors du Mondial, il pourrait également battre un autre record. Avec 12 réalisations dans la compétition en deux éditions, Kylian Mbappé peut espérer faire mieux que l'Allemand Miroslav Klose (16 buts) et devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde. Une façon de laisser encore un peu plus son empreinte sur la planète football.