Formule 1 : Charles Leclerc s’est marié avec sa compagne Alexandra Saint Mleux (vidéo)

A une semaine du premier Grand Prix de Formule 1 de la saison en Australie, Charles Leclerc s’est marié, samedi, avec sa compagne Alexandra Saint Mleux à Monaco.

Vive les mariés ! Avant de s’envoler pour l’Australie, théâtre, la semaine prochaine, du premier Grand Prix de la saison de Formule 1, Charles Leclerc (28 ans) a épousé, samedi, Alexandra Saint Mleux (23 ans) à Monaco. Si leur union a été célébrée en toute discrétion sur le Rocher, en présence de leurs familles respectives et leurs plus proches amis, le couple a été aperçu dans les hauteurs de Monaco.

Vêtu d’un costume crème, le pilote monégasque, qui avait fait sa demande en novembre dernier, était au volant d’une mythique Ferrari 250 Testa Rossa datée de 1957 estimée à plusieurs dizaines de millions d’euros, alors que sa femme, une influenceuse suivie par plus de trois millions d’abonnés sur Instagram, tenait un joli bouquet de fleurs blanches dans les mains à ses côtés.

Driving off into forever 🏎️💍



Congratulations to Charles and Alexandra Leclerc on their civil wedding this weekend ❤️#F1pic.twitter.com/dm5nSfoea4 — Formula 1 (@F1) March 2, 2026

Après les festivités, Charles Leclerc sera attendu dans les prochains jours à Melbourne (Australie) pour le coup d’envoi de la nouvelle saison de la catégorie reine du sport automobile. Et pour sa 8e saison avec Ferrari, il va tenter de se mêler à la bataille pour le titre et succéder au Finlandais Kimi Räikkönen, qui est le dernier pilote à avoir été sacré champion du monde avec la Scuderia. C’était en 2007…