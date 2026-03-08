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Football : un joueur amateur U20 blessé par un coup de couteau lors d’un match Toulon-Avignon

La scène s'est produite au stade des Lices de Toulon. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce samedi soir à Toulon, un jeune joueur U20 du club d’Avignon a été blessé au couteau à la fin d’un match de football. Une enquête a été ouverte.

Une nouvelle scène insupportable sur un terrain de football. Ce samedi soir, une bagarre a éclaté à la fin d’un match U20 entre le Racing de Toulon et le FC Avignon. L’un des supporters toulonnais, frère de l’un des joueurs, a agressé un adversaire.

L’homme en question serait descendu des tribunes du stade des Lices avant de porter un coup de couteau au niveau de l’aine du jeune joueur, qui a perdu beaucoup de sang et a été transporté à l’hôpital Sainte-Anne de Toulon.

«Le mec a sorti une lame et a planté le joueur au niveau de l’aine, a confié un dirigeant de Toulon à Var Matin. La plaie était impressionnante, avec beaucoup de sang. Je veux souligner que les dirigeants d’Avignon ont été exemplaires dans leur attitude pour éviter que la situation ne dégénère. On a appelé les pompiers et la police.»

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Le suspect a ensuite pris la fuite avant d'être interpellé un peu plus tard. Le club d'Avignon ainsi que la Ligue de la Méditerranée de football ont porté plainte, selon ICI Provence.

FootballcouteauToulonAvignon

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