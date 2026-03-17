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Ligue des champions : le PSG écrase Chelsea et se qualifie pour les quarts de finale

Bradley Barcola a inscrit le deuxième but de la rencontre. [REUTERS/David Klein]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Déjà facile vainqueur à l'aller (5-2), le PSG a remis ça ce mardi soir en écrasant Chelsea (0-3) en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Paris affrontera Galatasaray ou Liverpool.

Tout en maîtrise. Solide vainqueur à l’aller au Parc des Princes (5-2), le PSG s'est qualifié mardi pour les quarts de finale de la Ligue des champions en s'imposant 3-0 sur la pelouse de Chelsea, en 8e de finale retour.

Les Parisiens ont rapidement éteint les petits espoirs des Blues en marquant vite par Khvicha Kvaratskhelia (6e) et Bradley Barcola (15e) avant le coup de grâce signé Senny Mayulu (62e). 

Arsenal affrontera le Sporting Portugal en quarts de finale de la Ligue des champions.
Sur le même sujet Ligue des champions : matchs, dates, horaires… le programme complet des quarts de finales Lire

En quart de finale, le champion d'Europe, qui a été impressionnant sur les deux matchs, affrontera Liverpool ou Galatasaray, qui se retrouvent ce mercredi soir. Une chose est certaine, le Paris de la saison dernière est retrouvé.

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