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Football : la Banque d’Écosse émet un billet de 20 livres à l’effigie d’une star de la sélection pour la Coupe du monde 2026

Le billet a été produit à seulement 100 exemplaires. [Bank of Scotland/PA]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Pour la Coupe du monde 2026, la Banque d’Écosse a annoncé la mise en service d’un billet de 20 livres à l’effigie de star de la sélection, Scott McTominay.

Un geste qui est resté dans les esprits… et va désormais être sur les billets. La Banque d’Écosse a dévoilé ce lundi un billet de 20 livres sterling (environ 23 euros) en édition limitée inspiré d’un geste de Scott McTominay.

Le geste en question ? Un retourné acrobatique de milieu de terrain contre le Danemark, symbole de la qualification du pays pour la Coupe du monde 2026.

Sur le design du billet, produit à seulement 100 exemplaires en l’honneur de cette première participation de l'Écosse au Mondial depuis 1998, on trouve en arrière-plan le pont du Forth et donc ce retourné de l’ancien joueur de Manchester United.

Crédit photo : Bank of Scotland

Et pour cette sortie spéciale, la Banque d’Ecosse a fait les choses en grands. Cinquante billets seront mis lors d’une vente aux enchères en ligne. Vingt-cinq autres exemplaires seront attribués par tirage au sort et deux coffres-forts éphémères seront installés à Glasgow et à Édimbourg. Les supporters devront trouver le bon code pour repartir avec un billet.

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Les fonds récoltés lors des enchères et du tirage au sort seront reversés à Crisis Scotland, une association de lutte contre le sans-abrisme.

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