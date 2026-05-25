Football : la Banque d’Écosse émet un billet de 20 livres à l’effigie d’une star de la sélection pour la Coupe du monde 2026

Pour la Coupe du monde 2026, la Banque d’Écosse a annoncé la mise en service d’un billet de 20 livres à l’effigie de star de la sélection, Scott McTominay.

Un geste qui est resté dans les esprits… et va désormais être sur les billets. La Banque d’Écosse a dévoilé ce lundi un billet de 20 livres sterling (environ 23 euros) en édition limitée inspiré d’un geste de Scott McTominay.

Le geste en question ? Un retourné acrobatique de milieu de terrain contre le Danemark, symbole de la qualification du pays pour la Coupe du monde 2026.

The Bank of Scotland has unveiled a limited edition £20 note featuring an image inspired by Scott McTominay’s famous overhead kick https://t.co/dLMwJkffeMpic.twitter.com/s7JeOdLZCI — The Herald (@heraldscotland) May 25, 2026

Sur le design du billet, produit à seulement 100 exemplaires en l’honneur de cette première participation de l'Écosse au Mondial depuis 1998, on trouve en arrière-plan le pont du Forth et donc ce retourné de l’ancien joueur de Manchester United.

Crédit photo : Bank of Scotland

Et pour cette sortie spéciale, la Banque d’Ecosse a fait les choses en grands. Cinquante billets seront mis lors d’une vente aux enchères en ligne. Vingt-cinq autres exemplaires seront attribués par tirage au sort et deux coffres-forts éphémères seront installés à Glasgow et à Édimbourg. Les supporters devront trouver le bon code pour repartir avec un billet.

Les fonds récoltés lors des enchères et du tirage au sort seront reversés à Crisis Scotland, une association de lutte contre le sans-abrisme.