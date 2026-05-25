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NBA : le panier complètement fou de Victor Wembanyama du milieu du parquet lors du match Spurs-Thunder (vidéo)

Le Français a inscrit 33 points dans ce match 4. [Scott Wachter-Imagn Images/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Lors de la victoire des Spurs contre OKC (103-82) lors du match 4 de la finale de conférence Ouest en NBA, Victor Wembanyama a inscrit un panier complètement fou.

Même ses adversaires n’en reviennent pas. Dans la nuit du dimanche à lundi, San Antonio a battu Oklahoma City (103-82), pour revenir à 2-2 dans la finale de conférence Ouest de la NBA. Victor Wembanyama s’est montré très précieux.

Auteur de 33 points, l’intérieur français de 22 ans a également pris 8 rebonds, offert 5 passes et effectué 3 contres. Mais une action a marqué les esprits.

Juste avant le buzzer de la fin du deuxième quart-temps, «Wemby» a envoyé un tir du milieu de terrain qui est entré pour le plus grand bonheur des spectateurs texans. Et la stupeur des adversaires…

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Désormais à égalité, San Antonio et OKC se retrouveront pour le cinquième match de cette série au meilleur des sept matchs mardi à Oklahoma City, avant de retourner à San Antonio pour l’affrontement n°6 jeudi.

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