Renelle Lamothe, septuple championne de France sur 800 m, s’en est pris aux Enhanced Games, ces Jeux dopés qui ont eu lieu dimanche aux Etats-Unis.

Les critiques continuent de s’enchaîner. Les Enhanced Games se sont achevés dimanche 24 mai avec un seul record du monde battu, par Kristian Gkolomeev en natation. Un échec qui a fait plaisir à de nombreux athlètes qui ont dénoncé la tenue de cet événement.

C’est le cas de Rénelle Lamote, septuple championne de France d’athlétisme sur 800 m, qui s’en est pris très violemment aux athlètes dopés qui ont participé à la compétition. «Je déteste qu'on les compare aux Jeux, il n'y a aucun esprit olympique là-dedans, a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Le mec (Fred Kerley, ancien champion du monde du 100 m), il a gagné en à peine moins de 10 secondes. Donc les mecs en Diamond League qui sont propres, enfin j'espère, ils vont plus vite.»

La Française n’y va pas de main morte et dénonce la compétition et ceux qui y participent. «C'est une compétition de voyous. Ce sont des voyous qui font les Enhanced Games. Donc tu donnes 300.000 euros à des voyous, pourquoi ils iraient s'entraîner ? Ils ont pris l'argent !»

Pour Renelle Lamote, «les athlètes se sont bien dopés, ont suivi le programme, etc., mais ils sont trop nuls, du coup ils n'ont pas réussi à battre le record du monde (…), conclut-elle. L'organisation des Enhanced Games ne connaît rien au sport de haut niveau.»