Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Ligue des champions : Le PSG arborera son maillot domicile pour la finale contre Arsenal

Le champion de France portera son maillot domicile rouge et bleu, selon RMC Sport. [© REUTERS/Sarah Meyssonnier]
Par Adriel Bereby
Publié le - Mis à jour le

Le Paris Saint-Germain va disputer sa deuxième finale de Ligue des champions consécutive ce samedi 30 mai à 18h avec son maillot domicile.

Comme l’année dernière. Le PSG a l’occasion de marquer l’histoire pour une deuxième année consécutive. Le club de la capitale dispute une finale de Ligue des champions, ce samedi contre Arsenal à 18h, à Budapest. Le champion de France portera son maillot domicile rouge et bleu, selon RMC Sport.

Un maillot qui lui a réussi cette année en Ligue des champions. Avec cette armure, le PSG a disputé sept rencontres dans la compétition, pour 4 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite. 

Sur le même sujet PSG-Arsenal : ces six bars parisiens pour vibrer lors de la finale de la ligue des champions Lire

L’année dernière déjà, contre l’Inter Milan, le PSG portait son maillot «home», ce qui lui a permis d’être sacré champion d’Europe pour la première fois, sur le score de 5 buts à 0. Arsenal devrait aussi évoluer avec son maillot domicile, rouge et blanc.

La ville de Paris s’apprête à vivre un samedi soir exceptionnel, sur et en dehors du terrain.

Ligue des ChampionsPSGArsenalMaillot

À suivre aussi

PSG-Arsenal : des riverains immédiats du Parc des Princes invités au stade pour regarder la finale
PSG-Arsenal : ces six bars parisiens pour vibrer lors de la finale de la ligue des champions
FAR Rabat-Mamelodi Sundows, finale retour de la Ligue des champions africaine : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités