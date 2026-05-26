Ligue des champions : Le PSG arborera son maillot domicile pour la finale contre Arsenal

Le Paris Saint-Germain va disputer sa deuxième finale de Ligue des champions consécutive ce samedi 30 mai à 18h avec son maillot domicile.

Comme l’année dernière. Le PSG a l’occasion de marquer l’histoire pour une deuxième année consécutive. Le club de la capitale dispute une finale de Ligue des champions, ce samedi contre Arsenal à 18h, à Budapest. Le champion de France portera son maillot domicile rouge et bleu, selon RMC Sport.

Un maillot qui lui a réussi cette année en Ligue des champions. Avec cette armure, le PSG a disputé sept rencontres dans la compétition, pour 4 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite.

L’année dernière déjà, contre l’Inter Milan, le PSG portait son maillot «home», ce qui lui a permis d’être sacré champion d’Europe pour la première fois, sur le score de 5 buts à 0. Arsenal devrait aussi évoluer avec son maillot domicile, rouge et blanc.

La ville de Paris s’apprête à vivre un samedi soir exceptionnel, sur et en dehors du terrain.