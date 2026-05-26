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Marin Cilic-Moïse Kouame, Roland-Garros 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Moïse Kouame va disputer son tout premier Roland-Garros. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce mardi 26 mai, Moïse Kouame, pépite du tennis français, va faire ses débuts en Grand Chelem, lors du premier tour de Roland-Garros, face à Marin Cilic.

Un baptême du feu. A seulement 17 ans, le jeune espoir français Moïse Kouame, actuel 318e joueur mondial, va faire ses débuts en Grand Chelem mardi à Roland-Garros. Pour cette première, le natif de Sarcelles a bénéficié d’une invitation des organisateurs pour le tableau principal. 

Et pour cette inauguration, celui qui a décroché depuis trois titres sur le circuit ITF, la troisième division du tennis professionnel, va affronter le Croate Marin Cilic, classé 46e mondial à l'ATP.

Il y a quelques semaines, Moïse Kouame, entraîné par Richard Gasquet, s’est aussi offert sa première victoire en Masters 1000 à Miami en renversant l’Américain Zachary Svajda. Un succès qui a fait de lui le plus jeune joueur à gagner un match dans un tournoi de cette catégorie depuis... un certain Rafael Nadal (16 ans), à Monte-Carlo en 2003.

Sur le même sujet «Si ça va trop vite pour moi ? Non» : pour Moïse Kouamé, des certitudes et un baptême du feu à Monte-Carlo Lire

Programme TV

Marin Cilic – Moïse Kouamé
1er tour de Roland-Garros
Mardi 26 mai
11h00 sur France TV

Moïse KouaméTennisRoland-GarrosQuelle heure quelle chaîneSport

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