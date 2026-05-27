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Crystal Palace – Rayo Vallecano, finale de la Ligue Conférence : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La finale de la Ligue Conférence se joue au Leipzig Stadium, en Allemagne. [Bildbyran / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Crystal Palace et le Rayo Vallecano s'affrontent ce mercredi 27 mai (21h sur Canal+Foot) en finale de la Ligue Conférence.

Au tour de qui ? Après l'AS Rome, West Ham, l'Olympiakos et Chelsea, qui de Crystal Palace ou du Rayo Vallecano inscrira son nom au palmarès de la plus récente des compétitions européennes ? Le club anglais et la formation espagnole s’affrontent ce mercredi 27 mai en finale de la Ligue Conférence.

Pour se qualifier pour cette finale qui se dispute à Leipzig, les Anglais ont éliminé les Ukrainiens du Shakhtar Donestk alors que les Espagnols avaient surpris Strasbourg.

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Programme TV

Crystal Palace – Rayo Vallecano
Finale de la Ligue Conférence 
Mercredi 27 mai
21h sur Canal+ Foot

Crystal PalaceLigue ConférenceQuelle heure quelle chaîneFootball

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