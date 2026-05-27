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MMA : «Baki», Paul Dena, William Gomis… Pourquoi plusieurs combattants français ont-ils été reçus par Emmanuel Macron à l’Élysée ?

Emmanuel Macron a reçu de nombreux combattants MMA. [Sirotti / Icon Sport]
Par Saïd El Abadi
Publié le - Mis à jour le

Plusieurs combattants français de MMA, comme «Baki» ou William Gomis, ont été reçus ce mardi 26 mai par Emmanuel Macron au Palais de l’Elysée.

Bientôt un événement MMA à l’Elysée ? Alors que le président des Etats-Unis Donald Trump va organiser une soirée de l’UFC à la Maison Blanche le 14 juin prochain, Emmanuel Macron s’est également mis à l’heure des octogones.

Le président de la République a en effet reçu plusieurs combattants de MMA ce mardi soir. Etaient présents Baïssangour «Baki» Chamsoudinov, Delphine Benouaiche, Jordan Zébo, William Gomis ou encore Axel Sola.

Ils étaient invités pour évoquer le développement du MMA en France alors que les événements ne cessent de se multiplier ces dernières années.

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Mais on ne sait pas si le Chef de l’Etat a décidé d’organiser un événement prochainement dans les jardins de l’Elysée.

Emmanuel MacronMMASport

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