Roland-Garros 2026 : «L’instinct reste primordial au tennis», rappelle Iga Swiatek face à la montée des technologies dans le sport

La Polonaise Iga Swiatek, en quête d’un nouveau sacre à Roland-Garros, s’est confiée à CNEWS sur son utilisation au quotidien de la technologie et des données dans le tennis.

Pour tenter de décrocher un cinquième Roland-Garros cette saison, Iga Swiatek met tous les éléments de son côté entre entraînement mais également la technologie et les données. Elle nous explique en quoi cela consiste concrètement mais aussi sur l'importance de conserver son instinct naturel.

Avez-vous toujours été naturellement attirée par la technologie, ou est-ce quelque chose que vous avez apprise à apprécier grâce au tennis ?

Je ne dirais pas que j’ai toujours été passionnée par la technologie. Je l’utilisais assez naturellement, que ce soit pour mes études ou pour le tennis. Même si mon équipe est peut-être plus branchée technologie que moi, je comprends évidemment son importance pour optimiser les performances et la récupération.

À quel moment avez-vous réalisé que la technologie et les données pouvaient réellement vous aider à améliorer votre quotidien ?

Probablement lorsque j’ai commencé à travailler avec une équipe professionnelle plus importante et que j’ai constaté la quantité d’informations que nous pouvions utiliser concrètement. Il ne s’agit pas seulement des statistiques pendant les matchs, mais aussi de la récupération, de la planification, du sommeil, des mouvements et de la gestion de l’énergie tout au long de la saison. C’est là que j’ai compris que la technologie pouvait vraiment rendre les routines quotidiennes plus efficaces.

Roland-Garros étant un tournoi du Grand Chelem, il dure deux semaines. Est-ce le genre de tournoi où la technologie prend encore plus d’importance ?

De nos jours, qu'il s'agisse d'un tournoi du Grand Chelem ou du circuit WTA, peu importe. D'une part, nous utilisons les données en permanence, et d'autre part, la plupart des tournois sont désormais longs. Roland-Garros facilite et optimise l'accès aux données, et les solutions technologiques développées par Infosys sur place rendent l'analyse beaucoup plus immédiate.

Nous utilisons principalement les statistiques pour identifier les schémas et les axes d'amélioration. Iga Swiatek.

Lorsque vous discutez avec les équipes d'Infosys, quels sujets vous intéressent le plus : la performance, l'analyse des données, l'expérience des fans, ou autre chose ?

La performance et l'analyse des données m'intéressent naturellement beaucoup, car elles sont directement liées à mon travail. Mais l'expérience des fans me passionne également. Il est impressionnant de voir à quel point Infosys [dont elle est ambassadrice, ndlr] s'efforce d'aider les fans à se sentir plus proches du sport et à mieux comprendre les matchs. Les échanges avec leurs équipes sont toujours intéressants, car elles envisagent le tennis comme un joueur, cherchant constamment à optimiser les performances et à améliorer les stratégies. Cela rend les échanges véritablement utiles, et pas seulement techniques.

Le tennis est resté longtemps un sport très instinctif. Pensez-vous que les données modifient la préparation des matchs aujourd'hui ?

Oui, je pense que la préparation est aujourd'hui bien plus documentée qu'auparavant. Les données permettent aux joueurs et aux entraîneurs de mieux comprendre les schémas de jeu, les tendances et les prises de décision. Mais l'instinct reste primordial au tennis, car les matchs sont dynamiques. Les données viennent étayer l'intuition, elles ne la remplacent pas.

Dans quelle mesure utilisez-vous les statistiques dans votre préparation ?

Nous utilisons principalement les statistiques pour identifier les schémas et les axes d'amélioration. Par exemple, nous pouvons analyser le placement du service, l'efficacité du retour ou le déroulement des points sous pression. Mais nous essayons toujours de trouver un équilibre entre les informations et les sensations sur le court.

Y a-t-il une donnée ou un indicateur en particulier qui vous a surpris concernant votre propre jeu ?

Parfois, les chiffres confirment des choses que l'on ne remarque pas pleinement pendant les matchs, notamment en ce qui concerne les déplacements ou le choix des coups. Il peut être intéressant de constater comment de petits changements de positionnement ou de timing ont un impact important sur l'issue des points.

Y a-t-il un risque que la technologie nuise à l'instinct ou à la créativité dans ce sport ?

Je ne le pense pas, tant qu'elle est utilisée à bon escient. Le tennis reste avant tout une question de résolution de problèmes en temps réel et de gestion des émotions. La technologie peut certes guider la préparation, mais la créativité, l'intuition et la personnalité demeurent des éléments essentiels du jeu. Par ailleurs, je pense que cela dépend beaucoup des entraîneurs et de leurs méthodes. Certains entraîneurs du circuit s'appuient davantage sur les données et les statistiques, tandis que d'autres privilégient un style différent. Il est fascinant de constater cette diversité d'approches.

Le tennis moderne exige une quantité considérable d'informations et une adaptation constante. Comment éviter la surcharge mentale ?

Je pense que nous avons parfois tendance à complexifier le tennis inutilement. C'est un sujet passionnant, mais il est indéniable que cela contribue à la surcharge mentale si elle n'est pas gérée correctement. J'ai toujours travaillé avec mon équipe pour construire une carrière saine et durable. Je développe mes ressources internes et externes afin de trouver un équilibre et de gérer l'ensemble des expériences et des facteurs.

Discutez-vous de l'aspect technologique du tennis avec d'autres joueurs ?

Parfois, oui. La technologie s'intègre de plus en plus au sport professionnel, et ces conversations sont désormais plus naturelles.

La jeune génération ne consomme plus le sport de la même manière. Pensez-vous que la technologie représente une opportunité pour attirer un nouveau public ?

Absolument. Les jeunes fans souhaitent un accès plus rapide à l’information, une interaction accrue et des expériences sportives différentes. La technologie peut rendre le tennis plus attrayant et accessible, que ce soit grâce aux statistiques, aux contenus numériques ou à des expériences plus immersives pour les fans. L’initiative d’Infosys concernant l’expérience des fans lors des tournois de tennis illustre parfaitement cette approche.