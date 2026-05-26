Roland-Garros 2026 : voici le protocole des matchs en cas de canicule

La France est actuellement touchée par des températures jamais vues en mai dans certaines villes. Roland-Garros a mis en place un protocole «chaleurs extrêmes» pour les matchs.

Les grands moyens sont mis en place. Depuis le début de Roland-Garros dimanche dernier, les joueurs et joueuses sont exposés à une grosse vague de chaleur. Les organisateurs ont mis en place, comme d'autres tournois du Grand Chelem, un protocole «chaleurs extrêmes» pour les matchs de simple.

Le protocole des Internationaux de France s’appuie sur un indicateur appelé Wet Bulb Globe Temperature (WBGT, température au thermomètre-globe mouillé). Cet indicateur synthétise en un seul chiffre plusieurs variables météorologiques comme la température de l'air, le taux d'humidité, la vitesse du vent et le rayonnement du soleil. On trouve une sonde sur le court Philippe-Chatrier et une autre sur le court n°14.

La WBGT commence à être mesurée trente minutes avant le début des matchs et est ensuite surveillée en continu durant la journée. Si la WBGT atteint ou dépasse 30,1°C avant un match ou pendant qu’il se déroule, les joueuses ont droit à une pause exceptionnelle de dix minutes entre le deuxième et le troisième set. Chez les hommes, la pause de dix minutes peut être prise entre les troisième et quatrième jeux.

Si la WBGT atteint 32,2°C, le jeu est interrompu d’office sur tous les courts, y compris les deux pourvus d’un toit (Philippe-Chatrier et Suzanne-Lenglen). Selon la FFT, les matchs n'ont encore jamais été interrompus par la chaleur à Roland-Garros.