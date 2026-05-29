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PSG-Arsenal : compositions probables, arbitre, TV… Tout savoir sur la finale de la Ligue des champions

Khvicha Kvaratskhelia et le PSG visent un deuxième sacre en Ligue des champions. [Xinhua / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Paris Saint-Germain et Arsenal s'affrontent ce samedi 30 mai en finale de la Ligue des champions, à Budapest (Hongrie). Voici tout ce qu'il faut savoir.

Où a lieu la finale ?

La finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal de ce samedi 30 mai aura lieu à la Puskas Arena de Budapest (Hongrie). Stade complètement reconstruction entre 2017 et 2019 en vue de l’Euro 2021, peut accueillir 67.215 spectateurs.

La composition probable du PSG

Safonov - Hakimi ou Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

La composition probable d’Arsenal

Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Odegaard (c) ou Eze, Trossard - Havertz

L’arbitre

L’Allemand Daniel Siebert (42 ans) a été désigné ce lundi par l'UEFA pour arbitrer lors de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal. Il sera assisté ds deux arbitres allemands Jan Seidel et Rafael Foltyn. Guadalupe Porras Ayuso (ESP), Bastian Dankert (ALL), Robert Schröder (ALL) et Carlos Del Cerro Grande (ESP) seront à la VAR.

L’historique

Les deux formations se sont affrontées à cinq reprises. Le PSG a remporté deux rencontres pour une défaite et deux matchs nuls. Et avantage psychologique pour Paris qui s’était imposé lors des deux dernières oppositions. C’était l’an dernier en demi-finales. 0-1 à Londres et 2-1 au retour.

Les 5 derniers vainqueurs

2025 : PSG
2024 : Real Madrid
2023 : Manchester City
2022 : Real Madrid
2021 : Chelsea

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A quelle heure et sur quelle chaîne ?

La finale sera diffusée en direct sur Canal+ à 18h.

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