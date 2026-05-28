Ligue des champions : ces 5 joueurs qui ont porté le maillot du PSG et d’Arsenal

Dans l’histoire, cinq joueurs ont porté le maillot du Paris Saint-Germain et d’Arsenal qui s’affrontent ce samedi 30 mai en finale de la Ligue des champions.

Nicolas Anelka

C’est le premier nom auquel on pense lorsque l’on parle du PSG et d’Arsenal. Formé dans le club de la capitale française, Nicolas Anelka a joué une saison chez les professionnels avec le Paris Saint-Germain en 1996-1997 avant d’être recruté par le club londonien. Il y jouera deux saisons (1997-1999) avant de rejoindre le Real Madrid (1999-2000). Mais après seulement une saison dans la capitale espagnole, il est de retour à Paris en 2000-2001.

Kaba Diawara

Kaba Diawara, attaquant franco-guinéen, a lui aussi porté le maillot des deux formations. Il a d’abord commencé par Arsenal en 1999. Il avait été recruté par les Gunners en hiver comme remplaçant de Nicolas Anelka. Mais en juin de la même année, il est transféré à Marseille où il ne jouera qu’une demi-saison avant de signer au PSG lors du mercato hivernal de 2000 dans le cadre d’un échange avec Jérôme Leroy. Diawara jouera une vingtaine de matchs avec Paris avec des prêts jusqu’en 2003.

Mikel Arteta

L’actuel entraîneur d’Arsenal a porté le maillot des deux équipes également en tant que joueur. Formé au FC Barcelone, Mikel Arteta a d’abord été prêté deux saisons au Paris Saint-Germain par le club blaugrana (2000-2002). Ancien milieu de terrain défensif, l’Espagnol a ensuite terminé sa carrière chez les Gunners de 2011 à 2016.

David Luiz

Quatrième joueur à avoir joué pour les deux équipes, David Luiz. Le défenseur brésilien avec sa chevelure la plus célèbre du ballon rond a joué à Paris de 2014 à 2016 en provenance de Chelsea. Il est ensuite retourné en Angleterre chez les Blues pour trois saisons avant de rejoindre les rivaux de Londres, Arsenal pour y évoluer de 2019 à 2021.

Lassana Diarra

Formé au Havre, Lassana Diarra a rapidement rejoint l’Angleterre. L’ancien milieu de terrain a porté le maillot d’Arsenal (2007-2008). Barré par la concurrence, «Lass» ne reste qu’une saison avant d’enchaîner plusieurs clubs entre l’Espagne, la Russie ou les Emirats Arabes Unis avant de terminer sa carrière au Paris Saint-Germain (2017-2019).