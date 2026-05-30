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Ligue des champions : au bout du suspense, le PSG décroche sa deuxième étoile en battant Arsenal

Les Parisiens restent les champions d'Europe. [REUTERS/Phil Noble]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le PSG a remporté sa deuxième Ligue des champions consécutive en venant à bout d’Arsenal (1-1 a.p., 4-3 aux tirs au but), ce samedi, à Budapest (Hongrie).

Ils sont bien les maîtres de l’Europe. Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain a confirmé sa mainmise sur le Vieux Continent en s’offrant une deuxième Ligue des champions consécutive. Contrairement à l’an dernier face à l’Inter Milan (5-0), il a fallu batailler pour venir à bout d’Arsenal au terme de la séance de tirs au but (1-1 a.p. 4-3 aux TAB).

Dans la braise de Budapest où les fans parisiens faisaient plus de bruit que les fans des Gunners pourtant plus nombreux, Paris a réédité la performance du Real Madrid, dernière formation à s'être adjugé deux Ligues des champions d'affilée, les Madrilènes dirigés par Zinédine Zidane ayant même fait mieux avec trois C1 entre 2016 et 2018.

Arsenal a ouvert le score par Kai Havertz dès la 6e minute de jeu mais Ousmane Dembélé a égalisé pour Paris sur penalty à la 65e minute. Il a ensuite fallu attendre les tirs au but, le défenseur brésilien d’Arsenal Gabriel a raté sa tentative pour offrir une deuxième étoile aux Parisiens.

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Après s'être adjugés la Supercoupe d'Europe, la Coupe Intercontinentale, le Trophée des champions et un 14e titre de champion de France, les joueurs de Luis Enrique ont donc ajouté un nouveau trophée à leur palmarès cette saison. 

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