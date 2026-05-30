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Ligue des champions : Combien le PSG touchera-t-il en cas de sacre contre Arsenal ?

La finale se dispute à Budapest, en Hongrie. [REUTERS/Bernadett Szabo]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En plus de conserver sa couronne, le PSG pourrait s’offrir un nouveau joli chèque en cas de victoire en finale de la Ligue des champions contre Arsenal ce samedi.

La coupe et le chèque. Ce samedi soir, le club qui remportera la Ligue des champions à Budapest, entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, touchera une très belle somme.

Le vainqueur de la finale empochera environ 25 millions d'euros. Le finaliste malheureux recevra quant à lui environ 18,5 millions d'euros (environ 20 millions de dollars).

Ainsi cela fera un total de 149,9 millions d’euros que toucherait le club entraîné par Luis Enrique en cas de victoire finale.

Sur le même sujet Ligue des champions : pourquoi la finale entre le PSG et Arsenal se jouera-t-elle à 18h ? Lire

Et grâce à son parcours depuis le début de la saison, le club parisien est déjà assuré de toucher au minimum 139,4 millions d’euros. Mais une deuxième étoile décrochée permettrait d’ajouter une prime de 6,5 millions d’euros sans oublier les 4 millions d’euros pour sa future participation à la Supercoupe de l’UEFA, face au vainqueur de la Ligue Europa (Aston Villa). 

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