PSG-Arsenal : compositions, arbitre, TV… Tout savoir sur la finale de la Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain et Arsenal s'affrontent ce samedi 30 mai en finale de la Ligue des champions, à Budapest (Hongrie). Voici tout ce qu'il faut savoir.

Où a lieu la finale ?

La finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal de ce samedi 30 mai aura lieu à la Puskas Arena de Budapest (Hongrie). Stade complètement reconstruction entre 2017 et 2019 en vue de l’Euro 2021, peut accueillir 67.215 spectateurs.

La composition du PSG

Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

La composition d’Arsenal

Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Odegaard, Trossard – Havertz

L’arbitre

L’Allemand Daniel Siebert (42 ans) a été désigné ce lundi par l'UEFA pour arbitrer lors de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal. Il sera assisté ds deux arbitres allemands Jan Seidel et Rafael Foltyn. Guadalupe Porras Ayuso (ESP), Bastian Dankert (ALL), Robert Schröder (ALL) et Carlos Del Cerro Grande (ESP) seront à la VAR.

L’historique

Les deux formations se sont affrontées à cinq reprises. Le PSG a remporté deux rencontres pour une défaite et deux matchs nuls. Et avantage psychologique pour Paris qui s’était imposé lors des deux dernières oppositions. C’était l’an dernier en demi-finales. 0-1 à Londres et 2-1 au retour.

Les 5 derniers vainqueurs

2025 : PSG

2024 : Real Madrid

2023 : Manchester City

2022 : Real Madrid

2021 : Chelsea

A quelle heure et sur quelle chaîne ?

La finale sera diffusée en direct sur Canal+ à 18h.