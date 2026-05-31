A l’issue du Grand Prix d'Italie de MotoGP, remporté par Marco Bezzecchi, l'Italien a consolidé sa place en tête du championnat du monde des pilotes devant l'Espagnol Jorge Martin.
Le classement
1. Marco Bezzecchi (ITA) 173 points
2. Jorge Martin (ESP) 156 points
3. Fabio Di Giannantonio (ITA) 134 points
4. Pedro Acosta (ESP) 103 points
5. Ai Ogura (JAP) 92 points
6. Raul Fernandez (ESP) 88 points
7. Francesco Bagnaia (ITA) 82 points
8. Marc Marquez (ESP) 71 points
9. Alex Marquez (ESP) 67 points
10. Fermin Aldeguer (ESP) 58 points
11. Luca Marini (ITA) 46 points
12. Brad Binder (AFS) 42 points
13. Enea Bastianini (ITA) 39 points
14. Franco Morbidelli (ITA) 38 points
15. Fabio Quartararo (FRA) 37 points
16. Johann Zarco (FRA) 34 points
17. Diogo Moreira (BRE) 23 points
18. Joan Mir (ESP) 15 points
19. Alex Rins (ESP) 9 points
20. Maverick Vinales (ESP) 5 points
21. Toprak Razgatlioglu (TUR) 4 points
22. Augusto Fernandez (ESP) 4 points
23. Jack Miller (AUS) 3 points