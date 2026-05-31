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MotoGP : le classement du championnat du monde des pilotes après la victoire de Marco Bezzecchi au Grand Prix d'Italie

Marco Bezzecchi occupe la tête du championnat du monde des pilotes. Marco Bezzecchi occupe la tête du championnat du monde des pilotes. [Gold and Goose / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

A l’issue du Grand Prix d'Italie de MotoGP, remporté par Marco Bezzecchi, l'Italien a consolidé sa place en tête du championnat du monde des pilotes devant l'Espagnol Jorge Martin.

Le classement

1. Marco Bezzecchi (ITA) 173 points

2. Jorge Martin (ESP) 156 points

3. Fabio Di Giannantonio (ITA) 134 points

4. Pedro Acosta (ESP) 103 points

5. Ai Ogura (JAP) 92 points

6. Raul Fernandez (ESP) 88 points

7. Francesco Bagnaia (ITA) 82 points

8. Marc Marquez (ESP) 71 points

9. Alex Marquez (ESP) 67 points

10. Fermin Aldeguer (ESP) 58 points

11. Luca Marini (ITA) 46 points

12. Brad Binder (AFS) 42 points

13. Enea Bastianini (ITA) 39 points

14. Franco Morbidelli (ITA) 38 points

15. Fabio Quartararo (FRA) 37 points

16. Johann Zarco (FRA) 34 points

17. Diogo Moreira (BRE) 23 points

18. Joan Mir (ESP) 15 points

19. Alex Rins (ESP) 9 points

20. Maverick Vinales (ESP) 5 points

21. Toprak Razgatlioglu (TUR) 4 points

22. Augusto Fernandez (ESP) 4 points

23. Jack Miller (AUS) 3 points

MotoGPSportClassementFabio QuartararoJohann Zarco

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