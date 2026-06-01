San Antonio Spurs-New York Knicks, finale NBA : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama affrontent les New York Knicks lors des finales de la NBA à partir de ce mercredi 3 juin. Voici le programme TV complet.

Un titre qui leur tend les bras. Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama vont défier les New York Knicks en finale NBA avec un premier match prévu dans la nuit de mercredi à jeudi à San Antonio.

Un titre qui leur tend les bras. Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama vont défier les New York Knicks en finale NBA avec un premier match prévu dans la nuit de mercredi à jeudi à San Antonio.

Après avoir éliminé les champions en titres du Thunder d’Oklahoma City, les Texans emmenés par le Français de 22 ans, devront faire face aux Knicks de Jalen Brunson, qui ont enchaîner 11 victoires de suite dans ces playoffs.

Programme TV

San Antonio Spurs - New York Knicks

Finales NBA

1er match, dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 juin

A 2h30 (heure française) sur Amazon Prime