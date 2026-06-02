«Je veux vous dire au revoir» : un ancien double Ballon d’or se livre sur son cancer de stade 4

Kevin Keegan, ancien attaquant anglais et double Ballon d’or, souffre d’un cancer de l’estomac, qui est de stade 4, soit le plus avancé de la maladie.

L’Angleterre prie pour l’une de ses anciennes gloires. Au début du mois de janvier, la famille de Kevin Keegan (75 ans) avait révélé que l’ancien double Ballon d’or (1978, 1979) suivait un traitement pour lutter contre un cancer de l’estomac sans préciser sa gravité. Mais il s’agit d’un cancer de stade 4, le degré le plus avancé de la maladie, comme l’a dévoilé l’ancien capitaine et sélectionneur de l’équipe d’Angleterre lors d’une apparition publique sur la scène du Tyne Theatre and Opera House de Newcastle.

Un retour à St James Park ?

«J’ai eu un accident de voiture et, à la suite, j’ai dû subir une opération. Lors du scanner préopératoire, on a découvert que j’avais un cancer. On m’a dit qu’ils connaissaient un excellent médecin pour traiter ce type de cancer, un cancer de stade 4. Il m’a dit : ‘Kevin, ce nouveau traitement a un taux de réussite exceptionnel’. J’ai demandé : ‘Quel est votre taux de réussite ?’ Il a répondu 33 %. Je pensais que ce serait 80 ou 90 % », a-t-il confié.

L’ancien attaquant, passé par Liverpool (1971-1977), Hambourg, Southampton (1980-1982) et Newcastle (1982-1984) dont il a également été l’entraîneur à la fin de sa carrière, en a également profité pour exprimer sa volonté de retourner à St James Park, l'antre des Magpies, au moins une dernière fois. «Je veux vous dire au revoir. Je n’en ai pas eu l’occasion la dernière fois que j’ai quitté le club», a-t-il déclaré.

Il a en revanche refusé qu’une statue à son effigie trône aux abords de l’enceinte dans l'immédiat. «Vous devrez attendre ma mort, je le crains», a lâché Kevin Keegan, qui reste aujourd’hui considéré comme l’un des attaquants les plus talentueux de sa génération et de l’histoire du football anglais.