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Coupe du monde 2026 : France, Espagne, Angleterre, Portugal… Voici les favoris pour la compétition

Le vainqueur de la Coupe du monde 2026 sera connu le 19 juillet prochain. Le vainqueur de la Coupe du monde 2026 sera connu le 19 juillet prochain. [PictureAlliance / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Pour la première fois, 48 nations participeront à la Coupe du monde de football (11 juin-19 juillet) avec l’objectif de succéder à l’Argentine sacrée au Qatar en 2022.

Elles seront 48 sur la ligne de départ. Une grande première dans l’histoire de la Coupe du monde de football. Mais une seule équipe sera sacrée le 19 juillet prochain à New York. Reste à savoir quelle nation succédera à l’Argentine, couronnée il y a quatre ans au Qatar.

A dix jours du coup d’envoi de la compétition, l’Espagne est la favorite pour la victoire finale avec 16,1% de chances de décrocher son 2e titre mondial, selon les 10.000 simulations réalisées par le supercalculateur Opta. La Roja devance la France (13%), en quête de sa 3e étoile de l’autre côté de l’Atlantique, et l’Angleterre (11,2%).

Tenante du titre, l’Argentine pointe au pied du podium, avec 10,4% de réaliser le «back to back, juste devant le Portugal (7%). Le Brésil (6,6%), l’Allemagne (5,1%), les Pays-Bas (3,8%), la Norvège (3,5%) et la Belgique (2,4%) complètent le top 10 des favoris.

La Coupe du monde 2026 est organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet.
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Concernant les pays organisateurs, les prédictions sont plutôt pessimistes avec 1,2% de chances pour les Etats-Unis, 1% pour le Mexique et moins de 1% pour le Canada.

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