Victor Wembanyama en finale NBA : peut-il remporter le titre avec les Spurs de San Antonio face aux Knicks de New York ?

C’est dans la nuit de mercredi à jeudi que les Spurs de San Antonio débuteront les finales NBA face aux Knicks de New York à domicile. Le pivot français Victor Wembanyama et l’équipe texane partent favoris.

Le monde de la NBA est en ébullition. Les finales qui commencent dans la nuit de mercredi à jeudi vont opposer deux équipes, les Spurs de San Antonio et les Knicks de New York, parmi les plus populaires auprès des fans, la première en raison de la présence de Victor Wembanyama, dont les exploits sur le terrain captive l'imagination outre-Atlantique. Elles partagent également une histoire commune, puisqu’elles s’étaient déjà affrontées à ce stade de la compétition en 1999, il y a vingt-sept ans.

Les Spurs, emmenés par un Tim Duncan d’à peine 23 ans, s’étaient imposés en cinq matches (4-1) pour le premier titre de l’histoire de San Antonio. Quatre autres suivront (2003, 2005, 2007 et 2014), avec les présences du meneur français Tony Parker dans l’effectif, et de la star du basketball argentin, Manu Ginobili. À New York, ce sont deux décennies catastrophiques qui ont suivi, laissant les supporters dans un état d'extrême frustration durant toutes ces années.

Il y aura bien eu une courte parenthèse avec Carmelo Anthony dans les années 2010, mais les Knicks n’ont remporté qu’une seule série de playoffs pendant son passage dans la Grosse Pomme. Pas de quoi contenter les fans de New York qui sont parmi les plus passionnés, et les plus connaisseurs, de toute la ligue, comme en témoigne l'ambiance de feu au Madison Square Garden quand l'équipe joue bien.

Heureusement, des changements dans les équipes dirigeantes, avec l’arrivée de Leon Rose, un ancien agent de joueurs très influent, et le recrutement de Jalen Brunson, dont Dallas n’avait pas fait sa priorité en 2022, a changé le cours de leur histoire. Sa venue sera suivie de celles de Josh Hart, OG Anunoby, Mikal Bridges et enfin de Karl-Anthony Towns au début de la saison 2024-2025. Les Knicks avaient alors un effectif capable de viser les sommets.

Leur élimination en finale de la conférence Est, la saison passée, face aux Pacers d’Indiana, a été une douche froide. Cela les a poussé à écarter leur coach, Tom Thibodeau, qui avait pourtant remis la franchise sur les bons rails tout en renouant avec cette mentalité combative si chère aux yeux des fans des Knicks des années 1990. À sa place est arrivée Mike Brown, un coach expérimenté en charge de maintenir l’identité défensive de l’équipe, tout en développant son jeu offensif et en usant de la profondeur du banc.

Des Spurs trop jeunes ?

Et quelle réussite cela a été dans ces playoffs 2026 où les Knicks ont laminé la concurrence dans la conférence Est pour atteindre les finales en dominant tous leurs adversaires. En face se trouvent les Spurs, une équipe sans expérience préalable en playoffs (sauf pour quelques vétérans) qui vient de sortir le champion en titre, le Thunder d’OKC, au terme d’une série en 7 matches déjà entrée dans les annales du sport.

Il y a vingt-sept ans, San Antonio voyait Tim Duncan triompher face aux Knicks. Cette fois, c’est Victor Wembanyama qui se dresse dans la raquette avec la ferme intention de remporter le premier titre de sa carrière. Malgré leur inexpérience et la fatigue accumulée, San Antonio arrive avec un effectif en pleine confiance et le sentiment que rien ne les empêchera d’aller bout de leur formidable parcours.

Rien ne sera facile pour le pivot français et ses coéquipiers, les Knicks disposant d’atouts – notamment aux rebonds et une solide adresse à trois points – pour contrarier leur jeu, et les obliger à s’ajuster, comme ils l’avaient démontré en décembre dernier en s’imposant face aux Spurs en finale de la NBA Cup.

Pour la NBA, cet affrontement est une aubaine en terme d'image et de rayonnement à l'internationale. Elle oppose l’une des équipes les plus populaires de la ligue aux États-Unis (Knicks) à celle d’un joueur européen de 22 ans (Wembanyama) qui représente probablement son meilleur ambassadeur depuis l’arrivée de LeBron James dans la ligue en 2003 tant il impressionne sur le terrain.

L’équipe de San Antonio est considérée comme le favori chez les bookmakers, mais nombreux sont les journalistes américains qui estiment que l’équipe texane est trop jeune pour franchir ce dernier obstacle, et donc qui leur préfèrent New York. Sachez toutefois que s’il y a un joueur capable de mettre tout le monde d’accord par son talent et sa combativité de chaque instant, c’est bien Victor Wembanyama.