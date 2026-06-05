Coupe du Monde 2026 : drapeaux géants, joueurs en cercle… Comment l'avant-match sera totalement révolutionné

Jeudi 11 juin prochain, la Coupe du monde de football ouvrira avec le match d’ouverture entre le Mexique, pays organisateur, et l’Afrique du Sud. La FIFA a annoncé mettre en place des nouveautés pour les cérémonies d’avant-match.

J-6… Dans moins d’une semaine, le coup d’envoi de la Coupe du monde va être sifflé et de nombreux changements vont bouleverser les habitudes des fans. Ce sera notamment le cas pour les cérémonies d’avant-match. Bien que des nouveautés vont être mises en place pendant la totalité de la compétition comme les pauses fraicheurs, c’est cette fois-ci avant le match qu’il faudra être attentif.

D’immenses drapeaux aux couleurs de la rencontre seront déployés sur les deux moitiés de terrain.

Au fil de la compétition, la cérémonie d’avant-match évoluera. De la fumée et des feux d’artifice colorés en fonction du pays seront mis en place.

L’entièreté des joueurs, remplaçants compris, se réunira autour du rond central lors des hymnes nationaux.