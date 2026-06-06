Finales NBA : nouvelle défaite des Spurs et de Victor Wembanyama dans le deuxième match

Les Spurs et Victor Wembanyama n'arrivent pas à trouver la solution face aux Knicks. Les Texans se sont inclinés (104-105) face aux joueurs de New York dans un match 2 des Finales NBA qui s'est joué sur des détails dans le quatrième quart-temps, ce vendredi.

Nouvelle désillusion. Les San Antonio Spurs, menés par Victor Wembanyama, n'arrivent pas à venir à bout des New York Knicks dans ces Finales NBA 2026. Les Spurs ont perdu ce match 2 (104-105) dans les derniers instants de la rencontre, ce vendredi. New York mène deux à zéro dans la série au meilleur des sept matchs.

Si les Texans ont eu jusqu'à une dizaine de points d'avance dans le premier quart-temps et le début du deuxième, les Knicks ont toujours réussi à revenir pour finalement mener à la mi-temps (52-56).

Les joueurs de Mike Brown ont même pris l'avantage dans la grande majorité de la deuxième mi-temps, avant que les Spurs ne reviennent pour égaliser à deux minutes de la fin.

13 straight wins.

2-0 lead in the NBA Finals.



The Knicks win Game 2 in San Antonio and become just the 2nd team in NBA history to win 13 consecutive games in a single postseason, joining the 2017 Warriors (15)!



NYK returns home for Game 3 Monday at 8:30pm/et on ABC & ESPN. https://t.co/vskrjcRuFwpic.twitter.com/N01OWjQ8wc — NBA (@NBA) June 6, 2026

Victor Wembanyama manque le tir de la gagne

Une possession perdue et une faute provoquée dans la foulée à dix secondes de la fin ont permis aux Knicks de prendre l'avantage définitivement.

Si Victor Wembanyama a fait un meilleur match que le précédent (29 points, 9 rebonds) il a manqué le tir de la victoire à deux secondes de la fin du match.

De leur côté, les Knicks ont été emmenés par deux belles performances de Karl-Anthony Town (21 points, 13 rebonds, 60% de réussite aux tirs) et Mikal Bridges (20 points, 6 rebonds, 6 passes décisives, 66% de réussite aux tirs) notamment.

Ecrire l'histoire ou rentrer bredouille

Ces deux premiers matchs se jouaient à domicile pour les Spurs, les deux prochains auront lieu au mythique Madison Square Garden de New York. Il faudra un miracle pour que les Spurs remportent ces Finales.

En effet, aucune équipe ayant perdu les deux premiers matchs à domicile n'a réussi à remporter le titre tant convoité.

Le match 3 de ces Finales NBA aura lieu dans la nuit de lundi à mardi, à 2h30 heure française.